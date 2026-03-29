عبّر متروبوليت ألمانيا وأوروبا الوسطى للروم الأرثوذكس، المتروبوليت إسحق، عن “صدمة عميقة” إزاء الأحداث الأخيرة في مدينة السقيلبية بريف حماة، داعيًا إلى تحرك عاجل لحماية المسيحيين في سوريا ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات.

وأشار في بيان إلى أن الهجوم الذي طال المدينة شمل ترهيب السكان وتدمير ممتلكاتهم، إضافة إلى إطلاق النار على مزار للسيدة العذراء، مؤكدًا أن هذه الأفعال “تضرب في صميم التعايش المشترك” وتثير قلقًا واسعًا بين أبناء الطوائف المسيحية.

وأوضح أن الاحتجاجات التي امتدت إلى دمشق تعكس حجم الغضب والخوف المتزايد، معتبرًا أن ما جرى “ليس حادثة معزولة”، بل يأتي ضمن سياق أوسع من تدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد العنف بحق الأقليات.

ودعا المتروبوليت إسحق إلى محاسبة المسؤولين وكشف الحقيقة واتخاذ إجراءات عملية لمنع تكرار هذه الاعتداءات، مشددًا على ضرورة تحقيق العدالة للمتضررين.

كما كشف أنه تم توجيه نداء مباشر إلى المستشار الألماني قبيل لقائه مع الرئيس الانتقالي السوري، لطرح ملف حماية المسيحيين بشكل واضح، وطلب إجابات بشأن الإجراءات التي ستُتخذ لضمان أمنهم ومنع مزيد من العنف.

وأكد أن حماية الأقليات الدينية “اختبار حقيقي للإنسانية”، محذرًا من أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد إرث التعايش في سوريا، داعيًا إلى تحرك سياسي وأخلاقي عاجل لوضع حد للعنف واستعادة الاستقرار.