دعت وزارة الخارجية القبرصية إلى تسريع استكمال التحقيق الخاص بأحداث ‎السقيلبية ومحاسبة المسؤولين عنها.



وفي بيان لها، قالت الوزارة إن التقارير عن هجمات ذات طابع طائفي استهدفت مسيحيين في حماة وحمص تشكل مصدر قلق بالغ.



وأشارت الوزارة إلى ضرورة حماية حقوق وأمن جميع السوريين، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو العرقية، مؤكدة أن الاندماج السلمي والانتقال الشامل يشكلان عنصرين أساسيين لوحدة سوريا، وللتعاون مع الاتحاد الأوروبي.