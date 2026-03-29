بعد الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين... فرنسا تستنكر
29 March 2026
1 min ago
source: tayyar.org
استنكر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو استشهاد ثلاثة صحفيين بغارة إسرائيلية في لبنان السبت، مؤكدا أنّه لا ينبغي "أبدا" استهداف المراسلين في بلدان تشهد نزاعات.
وقال بارو لقناة "فرانس 3" العامة: "إذا ثبت أنّ الصحافيين المعنيين استُهدفوا عمدا من قبل الجيش الإسرائيلي، فإنّ الأمر خطير للغاية ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، مضيفا: "لا ينبغي أبدا استهداف الصحافيين في مناطق الحرب، بما في ذلك عندما تكون لهم صلات بأطراف النزاع".
وأودت الغارة بمراسل قناة المنار علي شعيب، ومراسلة قناة الميادين فاطمة فتوني وشقيقها المصوّر الصحافي محمد فتوني.
Just in
14 :46
قبرص تنضم إلى اليونان في الدعوة للتحقيق في الإعتداءات على السقيلبية في سوريا تتمة
14 :43
البحرين: حظر الحركة البحرية حفاظاً على سلامة البحارة والمرتادين في ظل العدوان الإيراني
14 :42
الجيش السوري: إغلاق نفق كانت تستخدمه الميليشيات للتهريب بين لبنان وسوريا
14 :25
بدء الاجتماع الرباعي بين باكستان والسعودية وتركيا ومصر في إسلام آباد
14 :24
غارة تستهدف مدينة بنت جبيل
14 :21
الجيش الأردني: إيران استهدفت المملكة بصاروخ ومسيّرتين خلال الساعات الـ 24 الأخيرة وتم اعتراضها كلّها
14 :46
قبرص تنضم إلى اليونان في الدعوة للتحقيق في الإعتداءات على السقيلبية في سوريا تتمة
-
14 :43
البحرين: حظر الحركة البحرية حفاظاً على سلامة البحارة والمرتادين في ظل العدوان الإيراني
-
14 :42
الجيش السوري: إغلاق نفق كانت تستخدمه الميليشيات للتهريب بين لبنان وسوريا
-
14 :25
بدء الاجتماع الرباعي بين باكستان والسعودية وتركيا ومصر في إسلام آباد
-
14 :24
غارة تستهدف مدينة بنت جبيل
-
14 :21
الجيش الأردني: إيران استهدفت المملكة بصاروخ ومسيّرتين خلال الساعات الـ 24 الأخيرة وتم اعتراضها كلّها
