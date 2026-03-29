استنكر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو استشهاد ثلاثة صحفيين بغارة إسرائيلية في لبنان السبت، مؤكدا أنّه لا ينبغي "أبدا" استهداف المراسلين في بلدان تشهد نزاعات.



وقال بارو لقناة "فرانس 3" العامة: "إذا ثبت أنّ الصحافيين المعنيين استُهدفوا عمدا من قبل الجيش الإسرائيلي، فإنّ الأمر خطير للغاية ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، مضيفا: "لا ينبغي أبدا استهداف الصحافيين في مناطق الحرب، بما في ذلك عندما تكون لهم صلات بأطراف النزاع".

وأودت الغارة بمراسل قناة المنار علي شعيب، ومراسلة قناة الميادين فاطمة فتوني وشقيقها المصوّر الصحافي محمد فتوني.