وجّه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس أول رسالة لهما منذ احتجازهما في الولايات المتحدة مطلع العام الجاري، مؤكدين أنهما يتمتعان بالقوة والهدوء ويمضيان وقتهما في الصلاة داخل السجن.

وجاء في الرسالة التي نشرها أقاربهما السبت عبر منصة "إكس": نحن بخير، نحن قويان، هادئان، ونصلي طوال الوقت. وأضافا أنهما تلقّيا الاتصالات والرسائل والصلوات، معتبرين أن كل كلمة حب وكل تعبير عن الدعم يمنحهما قوة روحية.



ونُشرت الرسالة قبل نحو أسبوع من عيد الفصح، الذي يكتسب أهمية خاصة في فنزويلا.



وكان مادورو وزوجته قد نُقلا إلى سجن في بروكلين بمدينة نيويورك، عقب عملية في كراكاس في 3 كانون الثاني، بحسب ما أفادت عائلتهما. وقد مثُل الزوجان الخميس أمام محكمة في نيويورك للمرة الثانية منذ اعتقالهما، من دون الإدلاء بأي تصريح.



وبحسب مصدر مقرب منه، لا يُتاح لمادورو في السجن الاتصال بالإنترنت أو قراءة الصحف، لكنه مخوّل إجراء اتصال هاتفي مع عائلته ومحاميه لمدة 15 دقيقة.



ولم يدلِ مادورو بأي تصريحات منذ الجلسة الأولى أمام المحكمة في نيويورك في 5 كانون الثاني، حين أكد أنه رئيس جمهورية فنزويلا، واعتبر نفسه مخطوفًا من قبل الولايات المتحدة وأسير حرب.