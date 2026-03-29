من خلف القضبان… مادورو وزوجته يكسران الصمت بأول رسالة
-
29 March 2026
-
11 secs ago
-
-
source: الميادين
-
وجّه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس أول رسالة لهما منذ احتجازهما في الولايات المتحدة مطلع العام الجاري، مؤكدين أنهما يتمتعان بالقوة والهدوء ويمضيان وقتهما في الصلاة داخل السجن.
وجاء في الرسالة التي نشرها أقاربهما السبت عبر منصة "إكس": نحن بخير، نحن قويان، هادئان، ونصلي طوال الوقت. وأضافا أنهما تلقّيا الاتصالات والرسائل والصلوات، معتبرين أن كل كلمة حب وكل تعبير عن الدعم يمنحهما قوة روحية.
ونُشرت الرسالة قبل نحو أسبوع من عيد الفصح، الذي يكتسب أهمية خاصة في فنزويلا.
وكان مادورو وزوجته قد نُقلا إلى سجن في بروكلين بمدينة نيويورك، عقب عملية في كراكاس في 3 كانون الثاني، بحسب ما أفادت عائلتهما. وقد مثُل الزوجان الخميس أمام محكمة في نيويورك للمرة الثانية منذ اعتقالهما، من دون الإدلاء بأي تصريح.
وبحسب مصدر مقرب منه، لا يُتاح لمادورو في السجن الاتصال بالإنترنت أو قراءة الصحف، لكنه مخوّل إجراء اتصال هاتفي مع عائلته ومحاميه لمدة 15 دقيقة.
ولم يدلِ مادورو بأي تصريحات منذ الجلسة الأولى أمام المحكمة في نيويورك في 5 كانون الثاني، حين أكد أنه رئيس جمهورية فنزويلا، واعتبر نفسه مخطوفًا من قبل الولايات المتحدة وأسير حرب.
-
Just in
-
13 :20
وزارة الأمن الإسرائيلية: بدأنا عملية ترميم 100 ملجأ عام في الشمال لتعزيز حماية سكانه
-
13 :19
"يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين: لن نغادر جنوب لبنان حتى لو انتهت الحرب
-
13 :13
الإسعاف الإسرائيلي: 31 مصاباً نقلوا إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع بعد القصف الإيراني الأخير
-
13 :13
غارتان إسرائيليتان على بلدتي الشعيتية والقليلة بقضاء صور جنوبي لبنان
-
13 :13
الجيش الإسرائيلي: ننسّق مع واشنطن بشأن الرد على الحوثيين
-
13 :03
تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني: العدوان الأميركي الإسرائيلي يستهدف بنى تحتية ومدارس ومستشفيات ومراكز علمية
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الجيش الاسرائيلي يحذر الحزب من استخدام سيارات الإسعاف والمرافق الطبية لأغراض عسكرية
-
-
-
29 March 2026
-
طقس ممطر ورياح قوية وثلوج على الجبال العالية...
-
-
-
29 March 2026
-
مخاوف أمنية في كندا… تقرير أميركي يتحدث عن 1000 عنصر مرتبط بطهران
-
-
-
29 March 2026
-
سوريا تعلن التصدي لمسيّرات انطلقت من العراق نحو قاعدة أميركية
-
-
-
29 March 2026
-
ميناسيان: لبنان في أمسّ الحاجة إلى وحدتنا الصادقة
-
-
-
29 March 2026
-
البطريرك الراعي في عظة احد الشعانين: كفى حربًا وقتلًا وتدميرًا وقوة الإنسان في تمسكه بالحق والسلام
-
-
-
29 March 2026
-
نقابة مستشفيات البقاع استنكرت الاعتداء على الطواقم الطبية: لتحرك دولي
-
-
-
29 March 2026
-
وزارة الاتصالات تتابع ادارة القطاع ميدانيا لضمان استمرارية الخدمات في مختلف المناطق
-
-
-
29 March 2026
-
مصر في "ظلام" الترشيد.. قرارات قاسية لمواجهة لهيب أسعار النفط وحرب إيران
-
-
29 March 2026
-
شعانين الجنوب.. احتفالات حذرة داخل الكنائس فقط
-
-
-
29 March 2026