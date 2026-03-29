أعلنت حركة "لا ملوك" التي نظمت آلاف التجمعات في أنحاء الولايات المتحدة للاحتجاج على سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت، أنها حشدت ثمانية ملايين متظاهر على الأقل، مؤكدة أنه رقم قياسي.

وقالت الحركة في بيان "تجمّع ما لا يقل عن ثمانية ملايين شخص اليوم في أكثر من 3300 تظاهرة نُظمت في الولايات الخمسين". ولم تُصدر السلطات الأميركية أي أرقام رسمية.

وبذلك، شهدت هذه التظاهرات وهي الثالثة من نوعها التي تنظمها الحركة خلال سنة، زيادةً تُقدّر بمليون مشارك و600 تظاهرة إضافية مقارنة بالاحتجاجات السابقة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب المنظمين.