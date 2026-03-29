سكاي نيوز عربية: في تطور يشير إلى مرحلة جديدة من الحرب، أفاد مسؤولون أميركيون أن وزارة الدفاع (بنتاغون) تستعد لـ"أسابيع من العمليات البرية" في إيران، مع وصول آلاف الجنود الأميركيين وقوات المارينز إلى الشرق الأوسط.



وتحدث المسؤولون لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية شريطة عدم الكشف عن هويتهم، عن "خطط عسكرية بالغة الحساسية يجري تطويرها منذ أسابيع"، مشيرين إلى أن "أي عملية برية محتملة لن تصل إلى حد الغزو الشامل، وقد تقتصر بدلا من ذلك على هجمات مشتركة بين قوات العمليات الخاصة وقوات المشاة".



لكن حسب الصحيفة، ينتظر البنتاغون إشارة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لم يتضح ما إذا كان سيوافق على جميع خططه، أو بعضها، أو لا شيء منها.



وتحاول واشنطن الموازنة بين المكاسب التي يمكن أن تتحقق من مثل هذه الهجمات، والتهديدات التي قد يتعرض لها الجنود الأميركيون من جانب القوات الإيرانية، بما في ذلك المسيّرات والصواريخ والنيران الأرضية والمتفجرات.







وتذبذبت إدارة ترامب في الأيام الأخيرة بين إعلان اقتراب الحرب من نهايتها والتهديد بتصعيدها، ففي حين أبدى ترامب رغبته في التفاوض لإنهاء النزاع، حذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت من أن الرئيس الأميركي "مستعد لشن حرب ضروس ضد النظام في طهران إذا لم يتخل عن طموحاته النووية ويكف عن تهديداته للولايات المتحدة وحلفائها".



وذكر مسؤولون أن المناقشات داخل الإدارة خلال الشهر الماضي تناولت إمكانية الاستيلاء على جزيرة خرج، المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني، وشن غارات على مناطق ساحلية أخرى قرب مضيق هرمز لتدمير الأسلحة القادرة على استهداف السفن.



وقال أحد المصادر إن الأهداف قيد الدراسة قد تستغرق "أسابيع، لا أشهر" لإنجازها، بينما قدر مصدر آخر المدة الزمنية المحتملة بشهرين.







وقبل أيام قال ترامب من المكتب البيضاوي: "لن أرسل قوات إلى أي مكان. لو كنت سأفعل، لما أخبرتكم بالتأكيد، لكنني لن أرسل قوات".