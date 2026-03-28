الإمارات العالمية للألمنيوم: أضرار جسيمة بموقع الطويلة جراء هجمات إيران
28 March 2026
قالت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اليوم السبت إن موقع إنتاجها في الطويلة تعرض لأضرار جسيمة جراء هجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة.
وأضافت الشركة في بيان أن عددا من موظفيها أصيبوا في الهجمات التي استهدفت مناطق خليفة الاقتصادية في أبوظبي، مؤكدة أن جميع الإصابات "تتراوح بين البسيطة والمتوسطة بدون وقوع أي إصابات خطيرة".
قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم عبد الناصر بن كلبان في البيان "سلامة موظفينا وأمنهم أولوية قصوى وثابتة في كافة الظروف، ويتم حاليا تقييم حجم الأضرار".
ولم يتمكن معظم منتجي الألمنيوم في الخليج، الذين يمثلون نحو تسعة بالمئة من الإمدادات العالمية، من شحن المعادن إلى الأسواق العالمية عبر قنواتهم المعتادة منذ اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران، وذلك بسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.
وجاء في البيان أن إنتاج الموقع "بلغ 1.6 مليون طن من الألمنيوم المصبوب في 2025". وتمتلك الشركة أيضا مصفاة مجاورة للألومينا في الطويلة أنتجت العام الماضي 2.4 مليون طن من المواد الخام للألمنيوم.
وأوضحت الشركة التي تمتلك مصهرا آخر في جبل علي في دبي أنها كانت تمتلك مخزونا كبيرا من المعادن في البحر عندما اندلع الصراع، بالإضافة إلى مخزون بري في عدد من المواقع الخارجية.
وأوردت رويترز هذا الشهر أن الشركة ستحول مسار صادرات الألومنيوم وواردات المواد الخام عبر ميناء صحار العماني.
Just in
20 :59
هكتور حجار دان استهداف الصحافيين والمسعفين الصحيين: انتهاك خطير لحرية الاعلام والقيم الانسانية تتمة
20 :44
الجيش الإيراني: إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية من طراز "لوكاس" في منطقة بندر عباس جنوب إيران وارتفاع عدد الطائرات التي تم إسقاطها إلى 135 طائرة متنوعة
20 :33
مقر خاتم الأنبياء المركزي في ايران:تم استهداف وتدمير مستودع لأنظمة مضادة للمسيرات أوكراني كان موجوداً لدعم الجيش الأميركي في دبي
20 :31
إيران: مقر خاتم الأنبياء المركزي: ارتفع إجمالي طائرات التزويد بالوقود الأميركية المستهدفة منذ بداية الحرب إلى 10 طائرات
20 :27
استشهاد امرأة في الغارة على جويا
20 :08
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق إنذار مبكر بعد رصد صواريخ إيرانية باتجاه جنوب إسرائيل
