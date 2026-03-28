قالت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اليوم السبت إن موقع إنتاجها في الطويلة تعرض لأضرار جسيمة جراء هجمات ​إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة.

وأضافت الشركة في بيان أن عددا ​من موظفيها أصيبوا في الهجمات التي استهدفت مناطق خليفة الاقتصادية ⁠في أبوظبي، مؤكدة أن جميع الإصابات "تتراوح بين البسيطة والمتوسطة ​بدون وقوع أي إصابات خطيرة".



قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات ​العالمية للألمنيوم عبد الناصر بن كلبان في البيان "سلامة موظفينا وأمنهم أولوية قصوى وثابتة في كافة الظروف، ويتم حاليا تقييم حجم الأضرار".



ولم ​يتمكن معظم منتجي الألمنيوم في الخليج، الذين يمثلون نحو ​تسعة بالمئة من الإمدادات العالمية، من شحن المعادن إلى الأسواق العالمية ‌عبر ⁠قنواتهم المعتادة منذ اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران، وذلك بسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

وجاء في البيان أن إنتاج الموقع "بلغ 1.6 مليون طن من الألمنيوم المصبوب في ​2025". وتمتلك الشركة ​أيضا مصفاة ⁠مجاورة للألومينا في الطويلة أنتجت العام الماضي 2.4 مليون طن من المواد الخام للألمنيوم.

وأوضحت ​الشركة التي تمتلك مصهرا آخر في جبل ​علي ⁠في دبي أنها كانت تمتلك مخزونا كبيرا من المعادن في البحر عندما اندلع الصراع، بالإضافة إلى مخزون بري ⁠في ​عدد من المواقع الخارجية.



وأوردت رويترز هذا ​الشهر أن الشركة ستحول مسار صادرات الألومنيوم وواردات المواد الخام عبر ميناء ​صحار العماني.

