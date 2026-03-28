مسؤول أميركي: ترامب قد يوجه ضربات أقوى لإيران
28 March 2026
10 secs ago
source: tayyar.org
نقلت وكالة رويترز، السبت، عن مسؤول أميركي قوله إن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وفريقه متأهبون للتعامل مع إيران في مضيق هرمز، وقد يوجهون ضربات أقوى للإيرانيين إذا لم يقبلوا الواقع الحالي.
وقال المسؤول إن ترامب وأعضاء فريقه "متأهبون جيدا" لرد إيران في مضيق هرمز وهم واثقون من إعادة فتحه قريبا.
وأضاف أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك حاليا احتمالات واقعية لإجراء مفاوضات مع إيران تفضي إلى نتائج إيجابية.
المسؤول أشار إلى أن ترامب مستعد للإنصات للإيرانيين، لكن "إذا لم يقبلوا واقع اللحظة الراهنة فسوف يتعرضون لضربات أقوى من أي وقت مضى".
وذكر المصدر، أن ترامب أوضح أنه لا يخطط لإرسال قوات برية في الوقت الحالي لإيران، لكنه يبقي جميع الخيارات على الطاولة.
ولفت إلى أن الرئيس الأميركي أكد لمساعديه أن مدة الأعمال القتالية ستتراوح بين 4 و6 أسابيع، لكن هذا الجدول يبدو "هشا"، إلا أن ترامب أبلغهم في الوقت نفسه برغبته في تجنب حرب أبدية مع إيران، وأنه سيسعى لإيجاد مخرج عبر التفاوض.
كما ذكر أن ترامب يواصل الحديث عن تقييمات تشير إلى النصر لكنه يوجه رسائله بشكل متزايد لطمأنة الأسواق المالية المتوترة.
Just in
13 :21
استشهاد مراسل المنار علي شعيب ومراسلة الميادين فاطمة فتوني في غارة جزين! تتمة
13 :16
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران باتجاه جنوب إسرائيل ونعمل على اعتراض التهديد
13 :15
استشهاد المواطن جورج سعيد وابنه في غارة اسرائيلية في رميش.. والتيار ينعيهما تتمة
12 :44
وكالة نقلا عن الحرس الثوري الإيراني: صواريخ دمرت مستودعا لوسائل الدفاع الجوي الأوكرانية في دبي
12 :40
العراق: تمديد إغلاق الأجواء لـ 72 ساعة
12 :38
جعجع في لقاء معراب: قرار رجي بطرد السفير الايراني اتخذ بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
استشهاد مراسل المنار علي شعيب ومراسلة الميادين فاطمة فتوني في غارة جزين!
28 March 2026
استشهاد المواطن جورج سعيد وابنه في غارة اسرائيلية في رميش.. والتيار ينعيهما
28 March 2026
الصاروخ الذي طال شقة الجناح لم ينفجر... وهذا ما كان يحتوي عليه
28 March 2026
الجيش الإسرائيلي يُنذر سكان عدد من القرى الجنوبية
28 March 2026
بالصور - غارة اسرائيلية استهدفت شقة في منطقة الجناح!
28 March 2026
أدرعي: قضينا على عنصرين بارزين في وحدة الاتصالات التابعة للحزب
28 March 2026
هجوم بمسيّرات يلحق "أضرارا كبيرا" في رادار مطار الكويت
28 March 2026
-
"التيار" في جزين وزع حصصاً غذائية بمبادرة من أبو زيد
28 March 2026
-
بالصورة - إيران تعلن مقتل 6 من دبلوماسييها في لبنان.. من هم؟
28 March 2026
-
مبادرة "التيار": مئة يوم قتال مع الخارج ولا يوم اقتتال في الداخل... جان بو شعيا
28 March 2026