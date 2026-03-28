ترامب:

-على الإيرانيين أن يفتحوا مضيق هرمز ووجهنا اليوم ضربة كبيرة لإيران وكان يوما جيدا من الناحية العسكرية



-إيران كانت تعرف بأنها بلطجي منطقة الشرق الأوسط ولكنها لم تعد كذلك وهم يفرون الآن من قواتنا المسلحة



- لن يسمح لدولة راعية للإرهاب أن تمتلك سلاحا نوويا



- أنقذنا الشرق الأوسط كله وليس إسرائيل فقط



ترامب: لم يكن من المتوقع أن تستهدف إيران بصواريخها دولا كالسعودية وقطر والإمارات والكويت