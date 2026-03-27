‏ترامب:

-أريد أن أشكر ولي العهد السعودي فهو رجل عظيم

-عملية فنزويلا لم تتطلب أكثر من 45 دقيقة ولكن الوضع في إيران مختلف

- إيران هي الدولة الوحيدة التي لا يرغب أحد بقيادتها

- نملك أعظم جيش واستخباراتنا هي الأعظم ونحقق كل أهدافنا العسكرية

- أشعر بخيبة أمل إزاء إحجام النيتو عن مساعدتنا

-لم يعد لدى إيران سلاح جو أو دفاعات جوية وقتلنا المرشد الأعلى ويبدو أن نجله أصيب بجروح