إيران أبلغتت وكالة الطاقة الذرية أن محطة تعمل بالماء الثقيل في خنداب تعرضت للهجوم اليوم أيضا ..ماذا عن الاشعاعات؟
27 March 2026
32 secs ago
source: tayyar.org
اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان إيران أبلغتنا أن محطة تعمل بالماء الثقيل في خنداب تعرضت للهجوم اليوم أيضا ولم يتم رصد أي خطر إشعاعي لأنه لم يُعلن عن احتواء المنشأة لأي مواد نووية
Just in
23 :35
مصدر إيراني أمني سياسي للميادين: المفارقة أن العمليات اليائسة للعدو تزامنت مع تحذيرات رئيس أركان العدو من احتمال جدي لانهيار جيشه
23 :32
وول ستريت جورنال: صاروخ إيراني أصاب قاعدة الأمير سلطان الجوية بالسعودية مما أدى إلى إلحاق أضرار بعدة طائرات أميركية للتزود بالوقود (Wall Street Journal)
23 :24
عمليات طوارئ الصحة: شهيد و17 جريح في الغارة الإسرائيلية على بلدة الصرفند قضاء صيدا
23 :22
غارات على كفرتبنيت على دفعتين وعلى ميفدون وبنت جبيل وكفرا والمنصوري وشقرا
23 :06
القناة 12 الإسرائيلية:
-إصابة مباشرة في أحد المواقع بتل أبيب وبلاغ عن اندلاع حريق
-قتيل ومصابان إثر الاستهداف الصاروخي الإيراني بتل أبيب الكبرى
-إصابة 3 أشخاص في تل أبيب الكبرى أحدهم جروحه بالغة الخطورة
23 :04
المتحدث باسم الجيش الإيراني: بصفتنا المنتصرين سنضع شروط إنهاء الحرب وسيجبر الأعداء على قبولها
ضمانات رئاسية لوزير!
27 March 2026
EXCLUSIVE
خاص- برّي يختُم اتصاله مع مكّي: "ما عندي شي قلك اياه"
27 March 2026
النائب سليم عون: الحل هو بحصرية السلاح في يد الجيش مع انسحاب إسرائيلي كامل وتحييد لبنان (فيديو)
27 March 2026
Propuesta para la protección del Líbano
27 March 2026
A Proposal to Protect Lebanon
27 March 2026
شو الوضع؟ الحرب تستعّر مع استهداف منشآت نووية إيرانية... ولبنان متروك للمجهول
27 March 2026
درغام: التحريض الطائفي أخطر من الحرب والإنفجار يهدد لبنان
27 March 2026
وفد من التيار الوطني الحر زار بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك رافائيل بيدروس ميناسيان
27 March 2026
الحرس الثوري حذر شركات الصناعات الثقيلة المرتبطة بأميركا وإسرائيل في المنطقة بضرورة الاخلاء: نقوم بهجمات انتقامية
27 March 2026
مرقص يحدد آلية التعامل مع المراسلين الصحافيين
27 March 2026