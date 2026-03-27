اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان إيران أبلغتنا أن محطة تعمل بالماء الثقيل في خنداب تعرضت للهجوم اليوم أيضا ولم يتم رصد أي خطر إشعاعي لأنه لم يُعلن عن احتواء المنشأة لأي مواد نووية