إسرائيل تعلن استهداف مواقع عسكرية ومنشآت صاروخية في طهران
-
27 March 2026
-
7 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، تنفيذ موجة هجمات واسعة النطاق خلال الليل استهدفت بنى تحتية عسكرية للنظام الإيراني في العاصمة طهران، وذلك بتوجيه من مديرية الاستخبارات وبمشاركة سلاح الجو.
وأوضح الجيش أن الضربات طالت عشرات المصانع العسكرية ومواقع إنتاج الأسلحة، إضافة إلى مواقع إطلاق الصواريخ وعناصر من منظومة الصواريخ، مشيراً إلى أن الهجمات أدت إلى مضاعفة الأضرار التي لحقت بالقدرات الإنتاجية للنظام.
ووفق البيان، شملت الأهداف قاعدة تُستخدم لتدريب الجنود وتخزين منظومات صاروخية مخصصة لمهاجمة الطائرات، وموقعاً لإنتاج وتطوير مكونات رئيسية للصواريخ الباليستية، إلى جانب مواقع لإنتاج بطاريات الأسلحة وأسلحة الحرس الثوري.
وأشار البيان إلى أن القوات رصدت عدداً من عناصر منظومة الصواريخ الباليستية أثناء مغادرتهم مبنى عسكري في طهران، قبل أن يتم استهدافهم بعد دقائق من الرصد، مؤكداً القضاء عليهم.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه العمليات تأتي ضمن مرحلة تهدف إلى تعميق الضرر الذي يلحق بالأنظمة الأساسية للنظام الإيراني.
-
Just in
-
14 :31
باسيل من عين التينة:
- توافق كامل مع الرئيس بري على مضمون ورقتنا لحماية لبنان والأهم هو الوحدة الوطنية والحفاظ عليها لأنها الطريق لخروج لبنان سالمًا من هذه الحرب
- هناك منطقان اليوم في لبنان: منطقنا الذي يقول مئة يوم حرب مع الخارج ولا يوم حرب في الداخل ومنطق آخر يقول فلتكن حرب داخلية لننتهي من الحرب مع الخارج ونحن لا نريد لا الحرب مع الخارج ولا حربًا في الداخل
- أحيانا لا قدرة لنا على منع الحرب مع الخارج للأسباب التي قد نتفق أو نختلف عليها لكننا قادرون على منع الحرب في الداخل وهذه مسؤوليتنا
- واجبنا أن ننبّه مَن يغرر بهم ومن ينجرون إلى أنّ المعركة ليست طائفية وخطابنا يجب أن يكون وطنيًا ولا يجب أن يذوق أولادنا طعم الحرب التي "تمرمرنا" منها ولذلك يجب أن يكون موقفنا جامعًا لتمر الأزمة
-
14 :22
أدرعي: نفق لـ"الحزب" في محيط كنيسة بقرية الخيام! (صور) تتمة
-
14 :20
"حزب الله": اشتبكنا مع قوة إسرائيلية من المسافة صفر في بلدة البياضة وحققنا إصابات
-
14 :17
غارة على محيط مدينة فرح للألعاب تتمة
-
14 :15
إليكم عطلة المدارس في عيد الفصح... تتمة
-
14 :11
النائب حسين الحاج حسن لـ "الميادين": السفير الإيراني في لبنان لن يغادر بيروت
-
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
