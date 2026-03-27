سكاي نيوز عربية: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، تعليق تدمير محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، حتى الإثنين 6 أبريل 2026.



وقال ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشيال": "بناءً على طلب الحكومة الإيرانية، يُرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان عن تعليق فترة تدمير محطة الطاقة لمدة عشرة أيام، حتى يوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2026، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة".



وأضاف ترامب أن "المفاوضات جارية. وعلى الرغم من التصريحات المغلوطة التي تنشرها وسائل الإعلام المضللة وغيرها، فإنها تسير على نحو جيد".