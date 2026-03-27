ترامب يعلّق خطط استهداف منشآت الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام
27 March 2026
27 secs ago
source: سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، تعليق تدمير محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، حتى الإثنين 6 أبريل 2026.
وقال ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشيال": "بناءً على طلب الحكومة الإيرانية، يُرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان عن تعليق فترة تدمير محطة الطاقة لمدة عشرة أيام، حتى يوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2026، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة".
وأضاف ترامب أن "المفاوضات جارية. وعلى الرغم من التصريحات المغلوطة التي تنشرها وسائل الإعلام المضللة وغيرها، فإنها تسير على نحو جيد".
Just in
06 :44
الأخبار: باسيل يطلق مبادرة لحماية السلم الأهلي (الأخبار) تتمة
06 :36
غارة إسرائيلية على بلدة حانين جنوبي لبنان
06 :32
دير الأحمر تستقبل 8000 نازح موزعين على 5 مراكز إيواء (الأنباء) تتمة
06 :15
مجلس الأمن حدد صباح الجمعة موعدا لمشاورات مغلقة بشأن إيران
06 :09
لبنان: بصليات من الصواريخ... المقاومة تستهدف تجمعات وجنود العدو في بلدة القنطرة (الميادين) تتمة
05 :57
وسطاء: إيران لم تطلب هدنة الـ10 أيام خلافا لادعاءات ترامب ولم ترد نهائيا على خطة واشنطن لإنهاء الحرب (روسيا اليوم) تتمة
بيان للحرس الثوري بشأن هجوم واسع ومركب على إسرائيل وأهداف أمريكية
زامير حذر من انهيار الجيش الإسرائيلي من الداخل!
ترامب: السيطرة على نفط إيران خيار مطروح
مشرع: سجلات جديدة بقضية وثائق ترامب تثير مخاوف إزاء تضارب المصالح
نقاش متوتر بالكونغرس بشأن الحرب على إيران ورئيس مجلس النواب يؤكد قرب نهايتها
الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»
ترامب يغير موعد زيارته للصين.. والسبب؟
تحذير إيراني من تحركات ضد إحدى الجزر.. والفرقة 82 في قلب التصعيد: ماذا نعرف عن قدراتها؟
امتيازات وأموال.. كيف ضغطت واشنطن على الكاميرون لاستقبال مرحَّلين سرًّا؟
غرق حافلة في نهر ببنجلادش يودي بحياة 24 على الأقل
بالفيديو- البيت الأبيض ينشر فيديوهات غريبة.. ويشعل عاصفة تكهنات
إيران تعزّز دفاعاتها في جزيرة خرج تحسبا لهجوم أميركي
عراقجي: لم نجر أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي
"وول ستريت جورنال": ترامب يريد إنهاء الحرب على إيران سريعا
قالیباف يهدد دولة إقليميّة بهجمات متواصلة لا هوادة فيها!
الجيش الأميركي يبدأ اختبار "بلاك هوك" ذكية: مروحية بلا طيار تنفّذ مهامها ذاتيًا
الرئيس الألماني: الحرب على إيران "كارثة سياسية" وتشكل "انتهاكًا" للقانون الدولي
وصفها بـ"الرفيعة".. مع أي شخصية يتفاوض ترامب في إيران؟
ماتشادو: سأشارك في العملية الانتخابية بفنزويلا.. و"عقيدة تشافيز" بصدد "الانهيار"
انتخابات تشريعية في الدنمارك... رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن الأوفر حظاً
Just in
06 :44
الأخبار: باسيل يطلق مبادرة لحماية السلم الأهلي (الأخبار) تتمة
06 :36
غارة إسرائيلية على بلدة حانين جنوبي لبنان
06 :32
دير الأحمر تستقبل 8000 نازح موزعين على 5 مراكز إيواء (الأنباء) تتمة
06 :15
مجلس الأمن حدد صباح الجمعة موعدا لمشاورات مغلقة بشأن إيران
06 :09
لبنان: بصليات من الصواريخ... المقاومة تستهدف تجمعات وجنود العدو في بلدة القنطرة (الميادين) تتمة
05 :57
وسطاء: إيران لم تطلب هدنة الـ10 أيام خلافا لادعاءات ترامب ولم ترد نهائيا على خطة واشنطن لإنهاء الحرب (روسيا اليوم) تتمة
الأخبار: باسيل يطلق مبادرة لحماية السلم الأهلي
27 March 2026
دير الأحمر تستقبل 8000 نازح موزعين على 5 مراكز إيواء
27 March 2026
أطعمة قد تهدد خصوبة النساء
27 March 2026
لبنان: بصليات من الصواريخ... المقاومة تستهدف تجمعات وجنود العدو في بلدة القنطرة
27 March 2026
وسطاء: إيران لم تطلب هدنة الـ10 أيام خلافا لادعاءات ترامب ولم ترد نهائيا على خطة واشنطن لإنهاء الحرب
27 March 2026
بيان للحرس الثوري بشأن هجوم واسع ومركب على إسرائيل وأهداف أمريكية
27 March 2026
رودري لاعب مانشستر سيتي يُبقي الباب مفتوحا أمام الانتقال إلى ريال مدريد
27 March 2026
غارة إسرائيلية بثلاثة صواريخ تستهدف مبنى في الضاحية الجنوبية
27 March 2026
إيران تسمح بمرور السفن الماليزية في مضيق هرمز
27 March 2026
خلايا الرئة السليمة قد تغذي انتشار السرطان داخلها
27 March 2026