بيان للحرس الثوري بشأن هجوم واسع ومركب على إسرائيل وأهداف أمريكية
27 March 2026
16 secs ago
source: روسيا اليوم
روسيا اليوم: أعلن الحرس الثوري الإيراني قبل قليل بأن القوة البحرية والجوية نفذت موجة الهجمات رقم 83 من عمليات الوعد الصادق ضد أهداف إسرائيلية وأخرى أمريكية في شمال الخليج.
وقال الحرس أنه استهدف مواقع عسكرية ومستودعات ذخيرة ومرافق لوجستية حيوية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة هجومية وانقضاضية على أهداف في إسرائيل شملت مستودعات النفط في أسدود ومواقع انتشار جنود الجيش الإسرائيلي في مدينة "مدعين" وقواعد ذخيرة ومعدات عسكرية.
كما تضمنت موجة الاستهداف مركز تبادل معلومات عسكرية ومقرات لقواتها في الظفرة والعديري، ومخازن وقواعد صيانة للطائرات الحربية والطائرات المسيرة في قاعدة علي السالم، ومواقع صيانة وصواريخ باتريوت في قاعدة الشيخ عيسى، بصواريخ دقيقة التوجيه، ذخائر متعددة الرؤوس، طائرات مسيرة انقضاضية، وصواريخ أرض-جو دفاعية.
وقال الحرس الثوري في بيانه أن العمليات "نفذت بنجاح كامل"، مؤكدا أنها جاءت ردا على التهديدات الإسرائيلية واستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية من إيران.
ودوت صافرات الإنذار في تل أبيب وعدة مستوطنات إسرائيلية، وسط تقارير عن تحليق مكثف للطائرات المسيرة واعتراض بعض الصواريخ.
وقال الحرس الثوري :"نجدكم ونصل إلى عقاب أفعالكم".
هذا الهجوم يمثل أكبر موجة هجومية مباشرة تستهدف القوات الإسرائيلية منذ بدء العمليات الإيرانية الأخيرة، ويعكس تصاعدا ملحوظاً في مستوى الاستهداف والتقنيات المستخدمة.
Just in
06 :44
الأخبار: باسيل يطلق مبادرة لحماية السلم الأهلي (الأخبار) تتمة
06 :36
غارة إسرائيلية على بلدة حانين جنوبي لبنان
06 :32
دير الأحمر تستقبل 8000 نازح موزعين على 5 مراكز إيواء (الأنباء) تتمة
06 :15
مجلس الأمن حدد صباح الجمعة موعدا لمشاورات مغلقة بشأن إيران
06 :09
لبنان: بصليات من الصواريخ... المقاومة تستهدف تجمعات وجنود العدو في بلدة القنطرة (الميادين) تتمة
05 :57
وسطاء: إيران لم تطلب هدنة الـ10 أيام خلافا لادعاءات ترامب ولم ترد نهائيا على خطة واشنطن لإنهاء الحرب (روسيا اليوم) تتمة
27 March 2026
27 March 2026
27 March 2026
27 March 2026
27 March 2026
27 March 2026
27 March 2026
27 March 2026
27 March 2026
27 March 2026