حذر رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي إيال زامير، من أن الجيش يتجه نحو الانهيار من الداخل، في ظل تصاعد الأعباء العملياتية وعدم إقرار قوانين تتعلق بالتجنيد والخدمة العسكرية، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة لم تسمها قولها إن زامير "أبلغ المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) خلال اجتماعه أمس الأربعاء بأنه "يرفع 10 أعلام حمراء"، محذرًا من أن قوات الاحتياط "لن تصمد" في ظل الضغوط المتزايدة".



وأضاف زامير خلال الاجتماع: "الجيش يتجه نحو الانهيار من الداخل في ظل عدم إقرار الحكومة لقوانين تتعلق بتجنيد الحريديم (المتدينين)، وتنظيم خدمة الاحتياط، وتمديد الخدمة الإلزامية".



وحسب زامير، "يعمل الجيش الإسرائيلي في عدة جبهات تشمل لبنان وقطاع غزة وسوريا وإيران والضفة الغربية، ما يفاقم العبء على القوات، خاصة في ظل نقص بآلاف الجنود".





