زامير حذر من انهيار الجيش الإسرائيلي من الداخل!
26 March 2026
12 secs ago
source: tayyar.org
حذر رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي إيال زامير، من أن الجيش يتجه نحو الانهيار من الداخل، في ظل تصاعد الأعباء العملياتية وعدم إقرار قوانين تتعلق بالتجنيد والخدمة العسكرية، وفق إعلام عبري.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة لم تسمها قولها إن زامير "أبلغ المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) خلال اجتماعه أمس الأربعاء بأنه "يرفع 10 أعلام حمراء"، محذرًا من أن قوات الاحتياط "لن تصمد" في ظل الضغوط المتزايدة".
وأضاف زامير خلال الاجتماع: "الجيش يتجه نحو الانهيار من الداخل في ظل عدم إقرار الحكومة لقوانين تتعلق بتجنيد الحريديم (المتدينين)، وتنظيم خدمة الاحتياط، وتمديد الخدمة الإلزامية".
وحسب زامير، "يعمل الجيش الإسرائيلي في عدة جبهات تشمل لبنان وقطاع غزة وسوريا وإيران والضفة الغربية، ما يفاقم العبء على القوات، خاصة في ظل نقص بآلاف الجنود".
Just in
23 :15
غارات استهدفت: * مجدل سلم * مجدلزون * البياضة
23 :07
حزب الله: استهدفنا مهبط مروحيّات مستحدث في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بقذائف المدفعيّة
22 :50
صفارات الإنذار تدوي في بتست ومتسوفاه وشلومي بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة
22 :46
نائب رئيس التيار الوطني الحر للعلاقات مع الأحزاب الخارجية ناجي حايك على mtv: تحية لأهل الجنوب ونقول للنازحين قلوبنا مفتوحة لكم
22 :45
حزب الله:
- استهدفنا دبّابة ميركافا في مرتفع الشومر في بلدة الناقورة الحدوديّة بمحلّقة انقضاضيّة
- استهدفنا دبّابة ميركافا بين مرتفع المحيسبات والقنطرة بصاروخ مباشر
22 :39
وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله يصعّد بشكل ملحوظ بـ105 موجات هجومية في اليوم وهو العدد الأعلى منذ بداية الحرب
باسيل مستقبلاً وفداً من رابطة مخاتير المتن: تم التأكيد على الدور الأساسي الذي يضطلع به المخاتير في حماية السلم الأهلي
26 March 2026
لا استقالة للثنائي… وتخوف من استراتيجية إسرائيلية جديدة!
26 March 2026
"حزب الله": اشتبكنا مع قوّة من جيش العدوّ من مسافة صفر في الخيام واستهدفنا دبابة "ميركافا" في القنطرة 3 مرات وتجمعا للعدو في الناقورة
26 March 2026
Bassil lanza una propuesta para proteger al Líbano de tres amenazas: la ocupación israelí, la discordia interna y la injerencia siria
26 March 2026
Bassil unveils proposal to protect Lebanon: three firm refusals - Israeli occupation, internal strife, and Syrian interference
26 March 2026
شربل مارون زار وزير الصحة: التأكيد على متابعة المطالب السابقة لمستشفى خربة قنافار
26 March 2026
"حزب الله": الاتهامات والافتراءات الصادرة عن الداخلية الكويتية ملفقة وعارية من الصحة
26 March 2026
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ الحكومة تتمسك بقرار السفير الإيراني ومقاطعة من وزراء "الثنائي"... مبادرة مصرية بدعم لبنان وباسيل تابع مبادرة "التيار" بجولة على عون وسلام
26 March 2026
وفاة الدكتور جورج نعوم عيسى شقيق السفير كابي عيسى
26 March 2026
المستشار الايراني صفري لـ "OTV": سنغلق مضيق هرمز بحال توسيع العملية العسكرية ولا تراجع امام الضغوط
26 March 2026