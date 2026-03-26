ترامب يغير موعد زيارته للصين.. والسبب؟
26 March 2026
56 mins ago
source: Skynews
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه سيقوم بزيارة رسمية للصين يلتقي خلالها برئيسها شي جين بينغ يومي 14 و15 مايو، وذلك في تغيير لموعد زيارة تحظى بمتابعة عن كثب تأجلت بسبب الحرب الدائرة مع إيران.
وأضاف ترامب أنه سيستضيف شي في زيارة مماثلة لواشنطن في وقت لاحق من العام الجاري.
وقال ترامب في منشور على تروث سوشيال: "يضع ممثلونا الترتيبات النهائية لهذه الزيارات التاريخية. أتطلع بشوق إلى قضاء بعض الوقت مع الرئيس شي في حدث أنا على يقين من أنه سيكون تاريخيا".
وكان من المقرر أصلا أن تتم زيارة ترامب الأسبوع المقبل بين 31 مارس إلى 2 أبريل، وأن تكون المحادثات متعددة الجوانب في مسعى لتخفيف حدة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم بشأن الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى قضايا تايوان والرقائق الإلكترونية والمخدرات والمعادن النادرة والزراعة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن شي جين بينغ يتفهم الدوافع وراء تغيير موعد الزيارة.
وكانت آخر زيارة قام بها ترامب إلى الصين في 2017 هي الأحدث لرئيس أميركي.
وستكون زيارة ترامب أول لقاء مباشر بين الرئيسين منذ اجتماعهما في أكتوبر الماضي بكوريا الجنوبية، حيث اتفقا على هدنة تجارية.
Just in
12 :32
اتصالات إسرائيلية تنذر الأهالي في صور لإخلاء منازلهم! تتمة
12 :30
الرئيس الأميركي ترامب:
- دول حلف شمال الأطلسي لم تفعل شيئًا على الإطلاق للمساعدة فيما يتعلق بإيران
- لن ننسى تخلي دول الناتو عن المساعدة في إيران
12 :27
بالصور: شهيدان وتدمير مبنى سكني وتجاري تتمة
12 :23
وزير الدفاع الإسرائيلي: اغتلنا قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني
12 :22
"رويترز" عن وزير الخارجية الباكستاني: محادثات غير مباشرة بين أمريكا وإيران عبر رسائل تنقلها إسلام آباد
12 :21
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من مرفأ بيروت لتسليم شحنة مساعدات:
- ما نقوم به ليس إلّا تعبيراً صادقاً عن محبتنا للبنان خصوصاً في هذه الفترة الحرجة ونأمل في أن تستجيب هذه المساعدات البالغة نحو ألف طناً للمحتاجين لها وسنستمر بتقديم اللازم
