بفيديوهين قصيرين وغامضين أشعل البيت الأبيض موجة من التكهنات حول المقصود منهما.فقد نشر حساب البيت الأبيض الرسمي على إكس، اليوم الخميس، مقطعا قصيرا مدته نحو أربع ثوانٍ، لم يسمع فيه سوى صوت يقول سيطلق بعد قليل.ثم ما لبث أن حذفه، قبل أن ينشر بعد ذلك بـ 45 دقيقة مقطعاً ثانياً لا يقل غموضاً، تضمن إطاراً لعلم أميركي مشوَّه، وصوت إشعار هاتف، مع رموز 📱🔉.وفيما حذف الفيديو الأول لا يزال الثاني منشوراً، وقد حصد أكثر من 990 ألف مشاهدة حتى كتابة تلك السطور.في حين رجح بعض المراقبين أن يكون المقطع الأول الذي أظهر حذاء المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، نشر نتيجة إرسال خاطئ من دردشة خاصة.بينما ذهب آخرون إلى تفسيرات أكثر غرابة وخطورات كاحتمال إطلاق صواريخ أو تلميحات سياسية.في المقابل، اعتبر البعض أن ما حدث خطأ غير مهني لا سيما في ظل التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران.الأغرب في الأمرإلا أن الأغرب في الأمر أن الفيديوهين نشرا أيضاً على الحساب الرسمي للبيت الأبيض على إنستغرام، ما وشى بأن المسألة ليست مجرد خطأ أو قرصنة للحساب بل ربما إشارة إلى حدث قادم أو إعلان كبير مرتقب.بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل البيت الأبيض.ومنذ بدء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية في يناير من العام الماضي(2025)، أثارت منشورات البيت الأبيض على مواقع التواصل جدلاً واسعاً، لا سيما أنها كسرت النمط التقليدي والرسمي المتعارف عليه عادة في إدارة حسابات الرئاسة الرسمية. إذ استعمل الفريق الذي يدير الحساب وأغلبه من الشباب اليافع أحياناً مقاطع أفلام وألعاب ورسوما من أجل إيصال رسائله، خاصة خلال الحرب التي تفجرت في 28 فبراير بين إيران من جهة وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى.