بالفيديو- البيت الأبيض ينشر فيديوهات غريبة.. ويشعل عاصفة تكهنات
-
26 March 2026
-
1 min ago
-
-
source: العربية
-
بفيديوهين قصيرين وغامضين أشعل البيت الأبيض موجة من التكهنات حول المقصود منهما.
فقد نشر حساب البيت الأبيض الرسمي على إكس، اليوم الخميس، مقطعا قصيرا مدته نحو أربع ثوانٍ، لم يسمع فيه سوى صوت يقول سيطلق بعد قليل.
ثم ما لبث أن حذفه، قبل أن ينشر بعد ذلك بـ 45 دقيقة مقطعاً ثانياً لا يقل غموضاً، تضمن إطاراً لعلم أميركي مشوَّه، وصوت إشعار هاتف، مع رموز 📱🔉.
وفيما حذف الفيديو الأول لا يزال الثاني منشوراً، وقد حصد أكثر من 990 ألف مشاهدة حتى كتابة تلك السطور.
في حين رجح بعض المراقبين أن يكون المقطع الأول الذي أظهر حذاء المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، نشر نتيجة إرسال خاطئ من دردشة خاصة.
بينما ذهب آخرون إلى تفسيرات أكثر غرابة وخطورات كاحتمال إطلاق صواريخ أو تلميحات سياسية.
في المقابل، اعتبر البعض أن ما حدث خطأ غير مهني لا سيما في ظل التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران.
الأغرب في الأمر
إلا أن الأغرب في الأمر أن الفيديوهين نشرا أيضاً على الحساب الرسمي للبيت الأبيض على إنستغرام، ما وشى بأن المسألة ليست مجرد خطأ أو قرصنة للحساب بل ربما إشارة إلى حدث قادم أو إعلان كبير مرتقب.
بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل البيت الأبيض.
ومنذ بدء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية في يناير من العام الماضي(2025)، أثارت منشورات البيت الأبيض على مواقع التواصل جدلاً واسعاً، لا سيما أنها كسرت النمط التقليدي والرسمي المتعارف عليه عادة في إدارة حسابات الرئاسة الرسمية. إذ استعمل الفريق الذي يدير الحساب وأغلبه من الشباب اليافع أحياناً مقاطع أفلام وألعاب ورسوما من أجل إيصال رسائله، خاصة خلال الحرب التي تفجرت في 28 فبراير بين إيران من جهة وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى.
March 26, 2026
-
Just in
-
09 :24
صفارات الإنذار تدوي محيط صفد خشية تسلل طائرات مسيّرة
-
09 :19
السفارة الأميركية في بيروت تدعو مواطنيها إلى التفكير جدياً بالمغادرة تتمة
-
09 :11
باسيل من بعبدا:
- نستشعر الخطر الكبير على لبنان في ظل كل ما يحصل في المنطقة وفي لبنان تحديداً
- تقدمنا بمقترح مؤلف من 3 أفكار الأولى رفض العنف والامن الذاتي
- الثانية رفض الفتنة الداخلية والاحتلال الإسرائيلي والتدخل السوري
- الثالثة حصرية السلاح وتحييد لبنان عن ما يحصل في المنطقة والسلام العادل من خلال محادثات تتحقق فيها الحقوق الكاملة للبنان
- نحن إلى جانب رئيس الجمهورية في هذه المرحلة ولو أننا معارضة لكن لا نقبل المس بالرئاسة الاولى
-
08 :53
حزب الله: اشتبكنا مع قوّة من الجيش الإسرائيلي بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة والقذائف الصاروخيّة من مسافة صفر في بلدة دير سريان
-
08 :43
وسائل إعلام إسرائيلية: أعمدة الدخان تتصاعد من مستوطنة موديعين بالقدس بعد إطلاق صواريخ من إيران
-
08 :40
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يلتقي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في هذه الأثناء في قصر بعبدا
-
-
Other stories
-
-
-
غرق حافلة في نهر ببنجلادش يودي بحياة 24 على الأقل
-
إيران تعزّز دفاعاتها في جزيرة خرج تحسبا لهجوم أميركي
-
عراقجي: لم نجر أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي
-
"وول ستريت جورنال": ترامب يريد إنهاء الحرب على إيران سريعا
-
قالیباف يهدد دولة إقليميّة بهجمات متواصلة لا هوادة فيها!
-
الجيش الأميركي يبدأ اختبار "بلاك هوك" ذكية: مروحية بلا طيار تنفّذ مهامها ذاتيًا
-
الرئيس الألماني: الحرب على إيران "كارثة سياسية" وتشكل "انتهاكًا" للقانون الدولي
-
وصفها بـ"الرفيعة".. مع أي شخصية يتفاوض ترامب في إيران؟
-
ماتشادو: سأشارك في العملية الانتخابية بفنزويلا.. و"عقيدة تشافيز" بصدد "الانهيار"
-
انتخابات تشريعية في الدنمارك... رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن الأوفر حظاً
-
الخزانة الأميركية ترفع العقوبات عن البعثة الدبلوماسية الفنزويلية في واشنطن
-
لأسباب «إنسانية»... السماح لبولسونارو بقضاء عقوبة السجن في الإقامة الجبرية موقتاً
-
ترامب: إيران قدمت لنا "هدية كبيرة جداً" تتعلق بالنفط والغاز
-
زعيم كوريا الشمالية يقطع وعدا بشأن روسيا
-
الحرس الثوري: أسعار الطاقة والنفط لن تعود لمستوياتها حتى تضمن القوات المسلحة الاستقرار الإقليمي
-
«الدفاعات» السعودية تتصدى لـ«باليستي» و28 «مسيّرة» في الشرقية
-
أكسيوس: رسائل أميركية لإيران تؤكد جدية ترامب في التفاوض
-
الكويت... الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية
-
"أكسيوس": إيران ترفض "خديعة ترامب الثالثة" ولقاء باكستان لم يحسم بعد
-
من هو خليفة لاريجاني؟
-
-
Just in
-
09 :24
صفارات الإنذار تدوي محيط صفد خشية تسلل طائرات مسيّرة
-
09 :19
السفارة الأميركية في بيروت تدعو مواطنيها إلى التفكير جدياً بالمغادرة تتمة
-
09 :11
باسيل من بعبدا:
- نستشعر الخطر الكبير على لبنان في ظل كل ما يحصل في المنطقة وفي لبنان تحديداً
- تقدمنا بمقترح مؤلف من 3 أفكار الأولى رفض العنف والامن الذاتي
- الثانية رفض الفتنة الداخلية والاحتلال الإسرائيلي والتدخل السوري
- الثالثة حصرية السلاح وتحييد لبنان عن ما يحصل في المنطقة والسلام العادل من خلال محادثات تتحقق فيها الحقوق الكاملة للبنان
- نحن إلى جانب رئيس الجمهورية في هذه المرحلة ولو أننا معارضة لكن لا نقبل المس بالرئاسة الاولى
-
08 :53
حزب الله: اشتبكنا مع قوّة من الجيش الإسرائيلي بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة والقذائف الصاروخيّة من مسافة صفر في بلدة دير سريان
-
08 :43
وسائل إعلام إسرائيلية: أعمدة الدخان تتصاعد من مستوطنة موديعين بالقدس بعد إطلاق صواريخ من إيران
-
08 :40
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يلتقي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في هذه الأثناء في قصر بعبدا
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
وكيل محمد صلاح يتحدث عن الوجهة المقبلة.. ويحذر بطريقة "فجّة"
-
-
26 March 2026
-
السفارة الأميركية في بيروت تدعو مواطنيها إلى التفكير جدياً بالمغادرة
-
-
-
26 March 2026
-
شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي على مخيم نازحين وسط غزة
-
-
26 March 2026
-
بالخطوات.. كيف يمكنك تثبيت واستخدام "أوبن كلو" على حاسوبك؟
-
-
26 March 2026
-
غرق حافلة في نهر ببنجلادش يودي بحياة 24 على الأقل
-
-
-
26 March 2026
-
هل تساعد القهوة على خسارة الوزن؟ التوقيت يصنع الفرق
-
-
26 March 2026
-
رجل أعمال لبناني يسعى للارتباط عاطفياً بنيكول كيدمان
-
-
26 March 2026
-
طقس قاسٍ بـ14 دول عربية.. 3 قتلى وسيول وثلوج وإجلاء عائلات وتعطيل دراسة
-
-
26 March 2026
-
هل يستقيل وزراء الثنائي اليوم؟
-
-
-
26 March 2026
-
استقرار أسعار الذهب مع ترقب مؤشرات التهدئة في الشرق الأوسط
-
-
26 March 2026