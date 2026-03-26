إيران تعزّز دفاعاتها في جزيرة خرج تحسبا لهجوم أميركي
26 March 2026
37 secs ago
source: سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية: ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، الأربعاء، نقلا عن مصادر مطلعة أن إيران تستعد لهجوم أميركي محتمل على جزيرة خرج.
وأوضحت "سي إن إن" أن طهران تعمل بشكل نشط على تجهيز دفاعاتها، بما في ذلك زرع ألغام تحسبا لأي اجتياح بري.
وأشارت الشبكة إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة، عملت إيران على نقل جنود إضافيين وأنظمة دفاع جوي إلى خرج.
وتضاهي مساحة الجزيرة نحو مساحة مانهاتن، وتقع على بعد 25 كيلومترا فقط قبالة السواحل الإيرانية في الخليج.
وأصدر "البنتاغون"، الثلاثاء، أوامر بنشر نحو 2000 جندي مظلي من الفرقة 82 المحمولة جوا إلى الشرق الأوسط، وفق ما أفاد به مسؤولون أميركيون لصحيفة "واشنطن بوست".
Just in
06 :22
لبنان: إستهداف "الكرياه" في "تل أبيب".. واشتباكات من مسافة صفر في القنطرة (الميادين) تتمة
06 :12
اعلام إسرائيلي: اصابة جندي اسرائيلي بجراح خطيرة نتيجة سقوط قذيفة هاون في جنوب لبنان
06 :05
"سي إن إن" نقلا عن مصادر إسرائيلية: أقصى ما قد تكون طهران مستعدة لتقديمه لا يفي بالحد الأدنى الذي تطالب به واشنطن
05 :49
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات في المنطقة الشرقية
05 :42
الرئاسة اللبنانية تعول على المباحثات المتوقع عقدها بين الجانبين الأميركي والإيراني (الأنباء) تتمة
05 :32
دعم شيعي لسفير إيران يُعمّق الأزمة السياسية (الشرق الأوسط) تتمة
