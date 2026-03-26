سكاي نيوز عربية: ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، الأربعاء، نقلا عن مصادر مطلعة أن إيران تستعد لهجوم أميركي محتمل على جزيرة خرج.



وأوضحت "سي إن إن" أن طهران تعمل بشكل نشط على تجهيز دفاعاتها، بما في ذلك زرع ألغام تحسبا لأي اجتياح بري.



وأشارت الشبكة إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة، عملت إيران على نقل جنود إضافيين وأنظمة دفاع جوي إلى خرج.



وتضاهي مساحة الجزيرة نحو مساحة مانهاتن، وتقع على بعد 25 كيلومترا فقط قبالة السواحل الإيرانية في الخليج.



وأصدر "البنتاغون"، الثلاثاء، أوامر بنشر نحو 2000 جندي مظلي من الفرقة 82 المحمولة جوا إلى الشرق الأوسط، وفق ما أفاد به مسؤولون أميركيون لصحيفة "واشنطن بوست".