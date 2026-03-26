أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران لم تجر أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن ما جرى بين طهران والجانب الأمريكي هو "تبادل رسائل" فقط.



وقال عراقجي في مقابلة صحفية، يوم الأربعاء: "أستطيع أن أقول بكل تأكيد إننا لم نجرِ أي مفاوضات أو مناقشات مع الجانب الأمريكي حتى الآن".



وأكد أن "سياستنا الحالية هي مواصلة المقاومة والدفاع عن البلاد، وحتى الآن ليس لدينا أساس للمفاوضات".



وأوضح أن "الجانب الأمريكي أرسل رسائل عديدة عبر الدول الصديقة خلال الأيام القليلة الماضية".



وتابع: "إذا وردت رسالة ورددنا عليها بتحذير أو أعلنا موقفنا، فهذا لا يعد تفاوضا أو حوارا، بل هو تبادل للرسائل"، مضيفا أن "تبادل الرسائل كان بمثابة تحذير أيضا، فعلى سبيل المثال، وجهت إليهم تحذيرات بشأن مهلة الـ 48 ساعة التي حددتها الولايات المتحدة" لفتح مضيق هرمز.



وأشار إلى أن "الرسائل تضمنت أفكارا نقلت إلى مسؤولين رفيعي المستوى، وإذا لزم اتخاذ موقف، فسيتم الإعلان عنه".



وأكد عراقجي: "لا نريد وقفا لإطلاق النار، فإن وقف إطلاق النار ليس إلا حلقة مفرغة تعيد إشعال فتيل الحرب مجددا... نريد إنهاء الحرب بطريقة لا تتكرر، وبشروطنا".



وشدد على أنه "يجب أن يتلقى الأعداء درسا مفاده أنهم لن يرغبوا بعد الآن في مهاجمة إيران"، مشيرا إلى أنه يجب أيضا "تعويض الشعب الإيراني عن الأضرار التي لحقت به".



وأشار في هذا الصدد إلى أن "الضمانات الدولية ليست ضمانا كاملا، فإن الضمانة التي وضعناها بأنفسنا تعني أنه لن يجرؤ أحد على خوض حرب ضد الشعب الإيراني بعد الآن".



وقال الوزير: "لو أردت أن أعدد للأعداء ما حققناه في هذه الحرب حتى الآن، لوجدت الكثير. ولعل أهمها أننا أظهرنا للعالم في هذه الحرب أنه لا يمكن لأحد أن يواجه الجمهورية الإسلامية بسهولة".



وتابع: "في الواقع، أنشأنا لأنفسنا درعا أمنية أظهرت للعالم أجمع أن أي هجوم على مصالحنا ستكون له عواقب وخيمة. هذا ضمان أمني أصيل صنعناه بأنفسنا".



واعتبر الوزير الإيراني أن حديث الولايات المتحدة عن المفاوضات هو "نوع من الإقرار بالهزيمة".



وأعاد إلى الأذهان: "ألم يتحدثوا عن "الاستسلام غير المشروط" من قبل؟ ما الذي حدث الآن حتى يتحدثوا عن المفاوضات ويطالبوا بها؟".



وجاء ذلك تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة بدأت بمحادثات مع من وصفهم بـ "أشخاص مناسبين" في إيران.



وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن الولايات المتحدة قدمت لإيران عبر الوسطاء خطة من 15 بندا لإنهاء الحرب، لكن البيت الأبيض لم يؤكد صحتها، مكتفيا بالقول إن "بعضها" صحيحة بالفعل.