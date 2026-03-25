كتب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عبر صفحته على "أكس":

استنادًا إلى بعض التقارير الاستخباراتية، يُحضّر أعداء إيران لاحتلال إحدى الجزر الإيرانية بدعم من احدي دول المنطقة.تُراقب قواتنا جميع تحركات العدو وإذا إقدمو علي أي خطوة، فستُستهدف كافة البنية التحتية الحيوية لتلك الدولة الإقليمية بهجمات متواصلة لا هوادة فيها.