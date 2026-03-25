ترامب: إيران قدمت لنا "هدية كبيرة جداً" تتعلق بالنفط والغاز
25 March 2026
15 secs ago
source: العربية
اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن إيران قدمت للولايات المتحدة "هدية كبيرة جداً" على صعيد النفط والغاز، من دون تقديم تفاصيل.
وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "كانت هدية كبيرة جدا، توازي قيمتها مبلغا طائلا من المال".
إلى ذلك اعتبر ترامب، أن النظام في إيران تغيّر، مضيفاً: "لدينا الآن مجموعة جديدة من القادة في إيران فلنرى كيف سيكون أداؤهم".
كما أكد ترامب أن الولايات المتحدة تتفاوض "حالياً" مع إيران لوقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين البلدين.
وصرح: "ما قلته بالأمس صحيح تماماً. نحن نجري مفاوضات حالياً"، موضحاً أن مبعوثه ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر ونائب الرئيس جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو يشاركون في هذه المفاوضات.
وأضاف في إشارة للإيرانيين: "سيُبرمون صفقة". كما أكد أن "إيران وافقت على أنها لن تملك سلاحاً نووياً أبداً".
وفيما يتعلق بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، قال ترامب: "ننتظر تحقيق نتائج بشأن تدفق النفط عبر المضيق، نسعى لإنهاء هذه العملية بأقل عدد من الضحايا، لكن لا يُسمح لهم بامتلاك أسلحة نووية قد تسمح لهم بالتخصيب المنخفض".
وتابع: "نحن نبحث عن حل بالمفاوضات ولا نزال نبحث، ويجب التذكير أنه لن يُسمح لهم بامتلاك الأسلحة النووية، والشرط الأول والثاني والثالث ألا يكون لهم أسلحة نووية على الإطلاق".
وتحدث ترامب عن إيران قائلا: "لقد ذهب أسطولهم البحري وقواتهم الجوية، ولا توجد وسيلة للتواصل بينهم وبين أنفسهم، حيث ذهبت قواتهم ومعظم صواريخهم، ولم يبق لديهم إلا القليل ليطلقوه. وقد ذهبت معظم قوتهم العسكرية، ونحن نتحرك بحرية في سماء إيران وسماء طهران، ولا أحد منهم يستطيع إسقاط قذائف على طائراتنا أو استهدافها".
وأشار إلى أن القوات الأميركية "نجحت في هذه الحرب نجاحا ليس له مثيل، مثلما جرى في فنزويلا".
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة متقدمة على الجدول الزمني لتحقيق أهداف الحرب، ودمرت منصات الصواريخ وأسلحة إيران العسكرية، كما دمرت مفاعلاتها النووية، مضيفا: "لو أردنا تدمير محطات الطاقة لديهم لفعلنا ذلك، ولا أحد يمكنه منعنا".
يأتي هذا بينما تعتزم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" نشر نحو 3000 جندي من فرقة المظليين النخبة الـ82 في الشرق الأوسط لتعزيز العمليات ضد إيران، ومن المتوقع صدور أمر كتابي خلال الساعات المقبلة، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين.
ووفقاً للصحيفة، حذر المسؤولون من أنه لم يُتخذ قرار بعد بنشر قوات برية مباشرة في إيران. ومع ذلك، فإن نشر فرقة المظليين الـ82 يفتح أمام الرئيس ترامب عدة خيارات استراتيجية.
