"أكسيوس": إيران ترفض "خديعة ترامب الثالثة" ولقاء باكستان لم يحسم بعد
25 March 2026
4 secs ago
source: روسيا اليوم
أفادت تقارير إعلامية بإمكانية مشاركة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في المفاوضات مع إيران لإثبات جدية واشنطن بالتفاوض، فيما وصفت طهران مقترح ترامب بالـ"خديعة".
وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر مطلعة أن إيران أبلغت الوسطاء بأنها تعرضت لما تصفه بـ"الخديعة" مرتين من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأنها لن تقبل تكرار ذلك للمرة الثالثة، معتبرة أن نشر واشنطن تعزيزات عسكرية في المنطقة يعزز شكوكها في أن مقترح ترامب للحوار ليس سوى مناورة تكتيكية.
وبحسب المصادر نفسها، أبلغ البيت الأبيض طهران عبر قنوات الوساطة بأن الرئيس ترامب جاد في مسعاه للتفاوض، وطرح احتمال إشراك نائب الرئيس جي دي فانس في المحادثات كإشارة إضافية على الجدية، بناء على توصية المبعوث الرئاسي ستيفن ويتكوف الذي يرى أن مكانة نائب الرئيس الرسمية وصورته الأقل تشددا لدى الإيرانيين قد تسهم في تليين الأجواء.
وفي سياق متصل، نقل "أكسيوس" عن مسؤول في البيت الأبيض أن خيار تنفيذ عملية برية محدودة داخل الأراضي الإيرانية لا يزال مطروحا ضمن البدائل العسكرية، إلا أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأنه حتى الآن، في وقت يبدي فيه تفاؤلا بإمكانية إحراز تقدم على مسار التفاوض، مع احتمال عقد لقاء في باكستان ما زال قيد البحث ولم يحسم بعد.
وأشارت المصادر إلى أن أولوية طهران الفورية تتمثل في التوصل إلى وقف للقصف على الأراضي الإيرانية، بينما تسعى الإدارة الأمريكية إلى انتزاع حزمة تنازلات كانت إيران قد رفضتها في جولات تفاوضية سابقة، ما يعكس فجوة مستمرة في المواقف بين الطرفين رغم تكثيف الاتصالات عبر الوسطاء.
Just in
05 :52
الحرس الثوري: تم تدمير النقاط الاستراتيجية والمراكز العسكرية في شمال الأراضي المحتلة إسناداً للهجمات المشرفة لحزب الله
05 :44
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: القوات الأميركية قد تتمكن من السيطرة على جزيرة خرج بسرعة لكنها ستواجه خطر هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة طوال فترة وجودها هناك
05 :40
أكسيوس: رسائل أميركية لإيران تؤكد جدية ترامب في التفاوض (سكاي نيوز عربية) تتمة
05 :36
مسؤول روسي: اندلاع حريق في ميناء أوست-لوغا الروسي على بحر البلطيق بعد هجوم بطائرة مسيّرة
05 :32
لبنان: المقاومة تستهدف بنى تحتيّة لـ"الجيش" الإسرائيلي ومنصات للقبة الحديدية (الميادين) تتمة
05 :23
الكويت... الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية (سكاي نيوز عربية) تتمة
Other stories
من هو خليفة لاريجاني؟
-
سطوة آل كاسترو طاغية على احتمالات التغيير في كوبا
-
كيم جونغ أون: وضع كوريا الشمالية كدولة نووية "لا رجعة عنه"
-
اصطدام طائرة بمركبة يوقف الرحلات في مطار لاغوارديا بنيويورك
-
محادثات لإنهاء الحرب في إيران قد تعقد في باكستان في وقت مبكر
-
ترمب يفاجئ العالم بـ«اتصالات» مع إيران
-
"فارس": عدوان أميركي-إسرائيلي يستهدف منشآت الطاقة في أصفهان وخرمشهر
-
من هو المسؤول الايراني الرفيع الذي يجري مفاوضات مع واشنطن؟
-
بعد إعلان ترامب.. طهران تنفي عقد محادثات مع واشنطن
-
فرنسا: دور ثانٍ من الانتخابات البلدية لحسم المدن الكبرى
-
ترامب يعلنها: تأجيل ضربات الطاقة على إيران... ويمهل 5 أيام للمحادثات!
-
وكالة: إعادة تعيين زعيم كوريا الشمالية رئيسا لمجلس شؤون الدولة
-
عودة الكهرباء إلى عاصمة كوبا بعد ثاني انهيار للشبكة خلال أسبوع
-
تايوان لبدء تسلّم مقاتلات «إف-16» العام الحالي
-
ترمب ينشر على منصته مقطع فيديو يسخر من ستارمر
-
شرطة لندن: إضرام النيران في 4 سيارات إسعاف تابعة لمنظمة يهودية
-
دعوات لإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي فورًا.. عقب تهديد إيراني!
-
بالصور - مفاجأة حول ضابطة شقراء ظهرت مع ترامب.. وحصدت الملايين
-
كوبا ترفع جاهزية جيشها تحسبًا لهجوم أميركي
-
رسالة من الولايات المتحدة لمواطنيها "في جميع أنحاء العالم"
Just in
-
05 :52
الحرس الثوري: تم تدمير النقاط الاستراتيجية والمراكز العسكرية في شمال الأراضي المحتلة إسناداً للهجمات المشرفة لحزب الله
-
05 :44
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: القوات الأميركية قد تتمكن من السيطرة على جزيرة خرج بسرعة لكنها ستواجه خطر هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة طوال فترة وجودها هناك
-
05 :40
أكسيوس: رسائل أميركية لإيران تؤكد جدية ترامب في التفاوض (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
05 :36
مسؤول روسي: اندلاع حريق في ميناء أوست-لوغا الروسي على بحر البلطيق بعد هجوم بطائرة مسيّرة
-
05 :32
لبنان: المقاومة تستهدف بنى تحتيّة لـ"الجيش" الإسرائيلي ومنصات للقبة الحديدية (الميادين) تتمة
-
05 :23
الكويت... الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية (سكاي نيوز عربية) تتمة
أكسيوس: رسائل أميركية لإيران تؤكد جدية ترامب في التفاوض
-
-
-
25 March 2026
-
لبنان: المقاومة تستهدف بنى تحتيّة لـ"الجيش" الإسرائيلي ومنصات للقبة الحديدية
-
-
-
25 March 2026
-
الكويت... الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية
-
-
-
25 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - إتصالات على خط بعبدا – عين التينة.. ما السبب؟
-
-
-
24 March 2026
-
بالفيديو - السفير الايراني.. هل يمتثل للقرارات اللبنانية ويغادر بيروت؟
-
-
-
24 March 2026
-
تحذير عاجل من الـ "FBI".. أجهزة راوتر شائعة تُستخدم في الاحتيال دون علمك
-
-
24 March 2026
-
باسيل يطلق مقترحاً لحماية لبنان ولاءات ثلاثة ضد الإحتلال الإسرائيلي والفتنة الداخلية والتدخل السوري
-
-
-
24 March 2026
-
تقرير: زيدان يقترب من تدريب منتخب فرنسا
-
-
24 March 2026
-
ما الكمية المثالية من القهوة لتقليل التوتر؟
-
-
24 March 2026
-
شو الوضع؟ هزّتان عسكرية ودبلوماسية تضربان لبنان المنقسم... باسيل يطلق نداء العقل في وجه الترهيب ولاءاتٌ ثلاثة ضد الإحتلال والفتنة والتدخل السوري
-
-
-
24 March 2026