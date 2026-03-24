ترمب يفاجئ العالم بـ«اتصالات» مع إيران
24 March 2026
28 secs ago
source: الشرق الأوسط
الشرق الأوسط السعودية: عواصم:
فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب العالم، أمس، بإعلانه إجراء «اتصالات» مع إيران، قائلاً إن بلاده مدّدت المهلة الممنوحة لإعادة فتح مضيق هرمز خمسة أيام، وستعلق خلال هذه الفترة الضربات التي كانت تهدد بها محطات الكهرباء الإيرانية.
وقال ترمب إن هذه الخطوة جاءت بعد محادثات «جيدة جداً ومثمرة» خلال اليومين الماضيين، مشيراً إلى أن الاتصالات ستستمر طوال الأسبوع.
وأضاف أن المحادثات جرت عبر «شخصية رفيعة» داخل إيران ليست المرشد الجديد مجتبى خامنئي، وأن مبعوثه ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر توليا هذه الاتصالات.
وكشف عن «نقاط رئيسية» لاتفاق محتمل، بينها وقف التخصيب، والتخلي عن مخزون اليورانيوم المخصب، وإعادة فتح مضيق هرمز.
ونقل موقع «أكسيوس» عن مصادر مطلعة أن تركيا ومصر وباكستان نقلت رسائل بين الجانبين، وأن هناك وساطة إقليمية «مستمرة وتحرز تقدماً».
كما قال مسؤول إيراني لـ«رويترز» إن واشنطن طلبت لقاء رئيس البرلمان محمد باقر قالیباف، من دون أن تحسم طهران موقفها.
وبينما قال قالیباف إن أي مفاوضات مع الولايات المتحدة «لم تجرِ»، معتبراً ما يُتداول «أخباراً مضللة» تستهدف التلاعب بالأسواق، لم يستبعد المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية، إسماعيل بقائي، إمكانية إجراء محادثات، مشيراً إلى أن رسائل أميركية وصلت عبر دول صديقة، لكن إيران لم تجرِ مفاوضات مع الولايات المتحدة منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي.
Just in
05 :24
وسائل إعلام إسرائيلية: يبدو أن الرشقة الصاروخية الأخيرة التي أطلقتها إيران نحو الوسط كانت الأكبر منذ بدء الحرب
05 :13
وسائل إعلام لبنانية: غارة على بلدة البرغلية في قضاء صور جنوبي لبنان (سكاي نيوز عربية)
04 :59
اليابان تعلن أنها ستبدأ الضخ من مخزوناتها النفطية اعتبارا من الخميس
04 :56
"فارس": عدوان أميركي-إسرائيلي يستهدف منشآت الطاقة في أصفهان وخرمشهر (الميادين) تتمة
04 :46
ماكرون: لا ضمانة لأمن أي أحد لا بالاحتلال ولا بأي شكل من أشكال الاستيطان في لبنان أو الضفة أو أي مكان
04 :43
إسرائيل تكثف غاراتها على ضاحية بيروت الجنوبية (سكاي نيوز عربية) تتمة
Just in
-
05 :24
وسائل إعلام إسرائيلية: يبدو أن الرشقة الصاروخية الأخيرة التي أطلقتها إيران نحو الوسط كانت الأكبر منذ بدء الحرب
-
05 :13
وسائل إعلام لبنانية: غارة على بلدة البرغلية في قضاء صور جنوبي لبنان (سكاي نيوز عربية)
-
04 :59
اليابان تعلن أنها ستبدأ الضخ من مخزوناتها النفطية اعتبارا من الخميس
-
04 :56
"فارس": عدوان أميركي-إسرائيلي يستهدف منشآت الطاقة في أصفهان وخرمشهر (الميادين) تتمة
-
04 :46
ماكرون: لا ضمانة لأمن أي أحد لا بالاحتلال ولا بأي شكل من أشكال الاستيطان في لبنان أو الضفة أو أي مكان
-
04 :43
إسرائيل تكثف غاراتها على ضاحية بيروت الجنوبية (سكاي نيوز عربية) تتمة
العراق يؤدي تدريبه الأول في مونتيري قبل خوض الملحق المؤهل لكأس العالم
24 March 2026
