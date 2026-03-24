"فارس": عدوان أميركي-إسرائيلي يستهدف منشآت الطاقة في أصفهان وخرمشهر
24 March 2026
34 secs ago
source: الميادين
شنّت الولايات المتحدة و"إسرائيل" عدواناً على منشآت الطاقة في مدينتي أصفهان وخرمشهر، ما أسفر عن أضرار مادية في المنشآت والمنازل المحيطة، دون وقوع إصابات بشرية، وفق ما أفادت به وكالة "فارس" الإيرانية.
وفي أصفهان، طال العدوان مبنى إدارة الغاز ومحطة تخفيض الضغط على شارع كاوه، ما أدى إلى تضرر أجزاء من المنشآت والمنازل المجاورة، بحسب الوكالة.
أما في خرمشهر، فقد استهدف الاعتداء خط الغاز التابع لمحطة الكهرباء، حيث أصاب مقذوف منطقة خارج المحطة، دون تسجيل أي إصابات، وفق تصريحات محافظ المدينة التي نقلتها "فارس".
وتُعدّ أصفهان عقدة أساسية في شبكة توزيع الغاز، تمر عبرها الإمدادات إلى المدن والقطاع الصناعي، ما يجعل أي ضرر فيها مؤثراً على الإنتاج والخدمات.
بينما تشكّل خرمشهر جزءاً من منظومة إنتاج الكهرباء المرتبطة بالغاز، ما يعني أن استهدافها يطال القدرة التشغيلية للدولة، وليس منشأة محددة فقط.
وأمس، أكّد مصدر أمني سياسي إيراني رفيع المستوى للميادين، أنّ "استعداد إيران لتوجيه ضربات شديدة وقاسية وشاملة رداً على أيّ هجمات لبنيتها التحتية والحيوية ما زال قائماً وبجاهزية كاملة".
Just in
05 :24
وسائل إعلام إسرائيلية: يبدو أن الرشقة الصاروخية الأخيرة التي أطلقتها إيران نحو الوسط كانت الأكبر منذ بدء الحرب
05 :13
وسائل إعلام لبنانية: غارة على بلدة البرغلية في قضاء صور جنوبي لبنان (سكاي نيوز عربية)
05 :09
ترمب يفاجئ العالم بـ«اتصالات» مع إيران (الشرق الأوسط) تتمة
04 :59
اليابان تعلن أنها ستبدأ الضخ من مخزوناتها النفطية اعتبارا من الخميس
04 :46
ماكرون: لا ضمانة لأمن أي أحد لا بالاحتلال ولا بأي شكل من أشكال الاستيطان في لبنان أو الضفة أو أي مكان
04 :43
إسرائيل تكثف غاراتها على ضاحية بيروت الجنوبية (سكاي نيوز عربية) تتمة
Just in
05 :24
وسائل إعلام إسرائيلية: يبدو أن الرشقة الصاروخية الأخيرة التي أطلقتها إيران نحو الوسط كانت الأكبر منذ بدء الحرب
-
05 :13
وسائل إعلام لبنانية: غارة على بلدة البرغلية في قضاء صور جنوبي لبنان (سكاي نيوز عربية)
-
05 :09
ترمب يفاجئ العالم بـ«اتصالات» مع إيران (الشرق الأوسط) تتمة
-
04 :59
اليابان تعلن أنها ستبدأ الضخ من مخزوناتها النفطية اعتبارا من الخميس
-
04 :46
ماكرون: لا ضمانة لأمن أي أحد لا بالاحتلال ولا بأي شكل من أشكال الاستيطان في لبنان أو الضفة أو أي مكان
-
04 :43
إسرائيل تكثف غاراتها على ضاحية بيروت الجنوبية (سكاي نيوز عربية) تتمة
