شنّت الولايات المتحدة و"إسرائيل" عدواناً على منشآت الطاقة في مدينتي أصفهان وخرمشهر، ما أسفر عن أضرار مادية في المنشآت والمنازل المحيطة، دون وقوع إصابات بشرية، وفق ما أفادت به وكالة "فارس" الإيرانية.



وفي أصفهان، طال العدوان مبنى إدارة الغاز ومحطة تخفيض الضغط على شارع كاوه، ما أدى إلى تضرر أجزاء من المنشآت والمنازل المجاورة، بحسب الوكالة.



أما في خرمشهر، فقد استهدف الاعتداء خط الغاز التابع لمحطة الكهرباء، حيث أصاب مقذوف منطقة خارج المحطة، دون تسجيل أي إصابات، وفق تصريحات محافظ المدينة التي نقلتها "فارس".



وتُعدّ أصفهان عقدة أساسية في شبكة توزيع الغاز، تمر عبرها الإمدادات إلى المدن والقطاع الصناعي، ما يجعل أي ضرر فيها مؤثراً على الإنتاج والخدمات.



بينما تشكّل خرمشهر جزءاً من منظومة إنتاج الكهرباء المرتبطة بالغاز، ما يعني أن استهدافها يطال القدرة التشغيلية للدولة، وليس منشأة محددة فقط.



وأمس، أكّد مصدر أمني سياسي إيراني رفيع المستوى للميادين، أنّ "استعداد إيران لتوجيه ضربات شديدة وقاسية وشاملة رداً على أيّ هجمات لبنيتها التحتية والحيوية ما زال قائماً وبجاهزية كاملة".