بعد إعلان ترامب.. طهران تنفي عقد محادثات مع واشنطن
-
23 March 2026
-
7 secs ago
-
-
source: Skynews
-
نفت إيران، الاثنين، تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وجود محادثات بين واشنطن وطهران لوقف الحرب.
ونقلت وكالة "مهر" الرسمية عن وزارة الخارجية الإيرانية بأنه لا توجد أي محادثات بين طهران وواشنطن، مضيفة أن تصريحات الرئيس الأميركي تأتي في إطار محاولات خفض أسعار الطاقة وكسب الوقت لتنفيذ خططه العسكرية.
وذكرت الوزارة أن هناك مبادرات من دول في المنطقة لخفض التوتر، وأن رد طهران عليها واضح، وهو أن إيران ليست الطرف الذي بدأ هذه الحرب، وعلى جميع هذه الطلبات أن توجه إلى واشنطن.
كان ترامب قد أعلن في وقت سابق، الاثنين، أن واشنطن وطهران عقدتا محادثات "جيدة ومثمرة للغاية" على مدار اليومين الماضيين للتوصل لحل كامل لحالة العداء مع إيران، مؤكدا أنه سيؤجل شن ضربات عسكرية ضد مواقع الطاقة والكهرباء الإيرانية لمدة خمسة أيام.
وقال ترامب: "يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأميركية وإيران أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات جيدة ومثمرة للغاية بشأن التوصل إلى حل كامل ونهائي لحالة العداء بيننا في الشرق الأوسط".
وتابع على منصة تروث سوشيال، "بناء على طبيعة ونبرة هذه المحادثات المعمّقة والمفصلة والبناءة، والتي ستستمر طوال الأسبوع، فقد وجّهت وزارة الدفاع بتأجيل أي عمل عسكري ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة في إيران لمدة 5 أيام، وذلك رهنا بنجاح الاجتماعات والمباحثات الجارية".
من جانبها نقلت وكالة تسنيم عن مسؤول إيراني قوله إن مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه قبل الحرب وإن أسواق الطاقة ستظل مضطربة، مضيفا أنه لا توجد مفاوضات جارية مع الولايات المتحدة.
وأشارت الوكالة إلى أن ترامب تراجع عن مهاجمة البنية التحتية الإيرانية الحيوية تحت ضغط الأسواق المالية، محذرة من أن طهران ستواصل الدفاع عن نفسها حتى تحقق الردع.
-
Just in
-
15 :44
جنبلاط من بعبدا:
- رفض التفاوض من أجل الرفض واستخدام لبنان كساحة مفتوحة أمر مرفوض
- لسنا موظفين لدى الحكومة الإسرائيلية ونحن نقوم بواجباتنا كدولة وقد أوصيت رئيس الجمهورية بطلب بيوت جاهزة للنازحين بدلًا من الخيم
- رفض التفاوض من أجل الرفض واستخدام لبنان كساحة مفتوحة أمر مرفوض
- عن وجود مشايخ مسلحين: "ما في حدا مسلح" ونحن نحترم الدولة والأجهزة الأمنية
-
15 :25
قصف بالقذائف الدخانية يستهدف أطراف يحمر الشقيف
-
15 :16
الإذاعة الإسرائيلية الرسمية عن مصدر: ترامب طالب إسرائيل بالامتناع عن مهاجمة منشآت الطاقة في إيران
-
14 :56
الرئيس عون يلتقي في هذه الأثناء رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط في قصر بعبدا
-
14 :46
"فوكس بيزنس" نقلًا عن ترامب: إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق وقد يتم ذلك في غضون خمسة أيام أو أقل
-
14 :45
"أكسيوس" نقلًا عن مصدر أميركي: تركيا ومصر وباكستان قامت بنقل رسائل بين الولايات المتحدة وإيران
-
-
-
Just in
-
15 :44
جنبلاط من بعبدا:
- رفض التفاوض من أجل الرفض واستخدام لبنان كساحة مفتوحة أمر مرفوض
- لسنا موظفين لدى الحكومة الإسرائيلية ونحن نقوم بواجباتنا كدولة وقد أوصيت رئيس الجمهورية بطلب بيوت جاهزة للنازحين بدلًا من الخيم
- رفض التفاوض من أجل الرفض واستخدام لبنان كساحة مفتوحة أمر مرفوض
- عن وجود مشايخ مسلحين: "ما في حدا مسلح" ونحن نحترم الدولة والأجهزة الأمنية
-
15 :25
قصف بالقذائف الدخانية يستهدف أطراف يحمر الشقيف
-
15 :16
الإذاعة الإسرائيلية الرسمية عن مصدر: ترامب طالب إسرائيل بالامتناع عن مهاجمة منشآت الطاقة في إيران
-
14 :56
الرئيس عون يلتقي في هذه الأثناء رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط في قصر بعبدا
-
14 :46
"فوكس بيزنس" نقلًا عن ترامب: إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق وقد يتم ذلك في غضون خمسة أيام أو أقل
-
14 :45
"أكسيوس" نقلًا عن مصدر أميركي: تركيا ومصر وباكستان قامت بنقل رسائل بين الولايات المتحدة وإيران
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
أدرعي يُهدّد من جديد: ننوي مهاجمة هذا الجسر في الجنوب... وتحذير!
-
-
-
23 March 2026
-
تصعيد إيرانيّ: مضيق هرمز لن يعود لسابق عهده!
-
-
23 March 2026
-
فرنسا: دور ثانٍ من الانتخابات البلدية لحسم المدن الكبرى
-
-
-
23 March 2026
-
ترامب يعلنها: تأجيل ضربات الطاقة على إيران... ويمهل 5 أيام للمحادثات!
-
-
-
23 March 2026
-
دورانت نجم روكتس يصبح خامس أفضل هداف في تاريخ دوري السلة الأمريكي
-
-
23 March 2026
-
سلام: نعمل جميعًا لوقف الحرب في أسرع وقت
-
-
-
23 March 2026
-
إصابة العشرات إثر سقوط صاروخين أطلقتهما إيران على بلدتين في إسرائيل
-
-
23 March 2026
-
قذائف فوسفوريّة على الناقورة والبياضة وحامول
-
-
-
23 March 2026
-
من الردع التكتي إلى الردع النووي
-
-
-
23 March 2026
-
وكالة: إعادة تعيين زعيم كوريا الشمالية رئيسا لمجلس شؤون الدولة
-
-
-
23 March 2026