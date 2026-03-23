أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه وجّه بتأجيل أي ضربات عسكرية ضد محطات الطاقة الإيرانية لـ 5 أيام، بعد إمهاله إيران 48 ساعة من أجل فتح مضيق هرمز.

وأضاف في منشور على منصته "تروث سوشيال"، أن أميركا وإيران أجرتا محادثات جيدة ومثمرة للغاية خلال اليومين الماضيين.

وكتب قائلاً إنّه "يسرّني أن أبلغكم أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات جيدة ومثمرة للغاية بشأن التوصل إلى حل كامل وشامل للأعمال العدائية في الشرق الأوسط. واستنادًا إلى مضمون هذه المحادثات المعمقة والمفصلة والبناءة، والتي ستستمر طوال هذا الأسبوع، أصدرتُ تعليماتي لوزارة الحرب بتأجيل جميع الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة الإيرانية وبنيتها التحتية للطاقة لمدة خمسة أيام".

هذا وربط تجميد الضربات بنجاح الاجتماعات والمناقشات الجارية بين البلدين.