ترامب يعلنها: تأجيل ضربات الطاقة على إيران... ويمهل 5 أيام للمحادثات!
23 March 2026
26 secs ago
source: tayyar.org
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه وجّه بتأجيل أي ضربات عسكرية ضد محطات الطاقة الإيرانية لـ 5 أيام، بعد إمهاله إيران 48 ساعة من أجل فتح مضيق هرمز.
وأضاف في منشور على منصته "تروث سوشيال"، أن أميركا وإيران أجرتا محادثات جيدة ومثمرة للغاية خلال اليومين الماضيين.
وكتب قائلاً إنّه "يسرّني أن أبلغكم أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات جيدة ومثمرة للغاية بشأن التوصل إلى حل كامل وشامل للأعمال العدائية في الشرق الأوسط. واستنادًا إلى مضمون هذه المحادثات المعمقة والمفصلة والبناءة، والتي ستستمر طوال هذا الأسبوع، أصدرتُ تعليماتي لوزارة الحرب بتأجيل جميع الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة الإيرانية وبنيتها التحتية للطاقة لمدة خمسة أيام".
هذا وربط تجميد الضربات بنجاح الاجتماعات والمناقشات الجارية بين البلدين.
Just in
14 :16
"مهر" نقلاً وزارة الخارجية: هناك مبادرات لخفض التوتر لكن ردنا هو أن أميركا يجب أن تكون هي الطرف المحاور لأننا لم نبدأ الحرب
14 :07
رويترز عن مصدر مطلع: واشنطن أطلعت إسرائيل على محادثاتها مع طهران وإسرائيل قد تحذو حذو واشنطن في تعليق استهداف محطات الطاقة في إيران
14 :04
الجيش الإسرائيلي: بدأنا موجة غارات جديدة على طهران
13 :59
وكالة "فارس" عن مصدر إيراني: ترامب تراجع بعد أن علم أن أهدافنا ستشمل كل محطات الطاقة في المنطقة
13 :58
وكالة "تسنيم" نقلاً عن مصدر إيراني: مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه قبل الحرب ما دامت "الحرب النفسية" مستمرة
13 :38
"رويترز": عملة البيتكوين تقفز بنسبة 4% لتتجاوز 71000 دولار
