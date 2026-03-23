أفادت وسائل إعلام إيرانية بسقوط قتلى وجرحى جراء هجمات وضربات جوية استهدفت عدة مناطق في إيران منذ فجر اليوم الإثنين.



فقد أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي عن مقتل شخص في إيران بهجوم على محطة إذاعية في بندر عباس، بينما أفادت وكالة فارس للأنباء بسقوط قتلى وجرحى إثر غارة على مدينة خُرّم آباد عاصمة محافظة لورستان غربي البلاد.



وشملت الغارات على إيران مناطق العاصمة طهران، التي تعرض لخمس غارات بحسب وكالة فارس، التي أشارت إلى أنه "تم الإبلاغ عن سماع أصوات انفجارات مروعة".



كما شملت كرج وأورميا، شمال غرب إيران، حيث أدت غارة جوية إلى تدمير أبنية سكنية بينما واصلت فرق الإنقاذ البحث عن أشخاص تحت الأنقاض.