مسؤول إيراني يكشف للميادين عن 6 شروط وضعتها طهران لوقف الحرب، ويؤكد "سيطرة طهران الكاملة على أجواء العدو".



كشف مسؤول سياسي أمني إيراني رفيع، للميادين، اليوم الأحد، أنّ بعض الأطراف والوسطاء الإقليميين نقلوا إلى طهران مقترحات لوقف الحرب، لكن إيران وضعت شروطاً "يحب أن تؤخذ بجدية"، لافتاً إلى أن الجمهورية الإسلامية اشترطت لوقف الحرب ستة بنود أساسية، ضمن معادلة قانونية استراتيجية جديدة.



شروط إيران بوقف الحرب

وأوضح المسؤول الإيراني الرفيع، أنّ طلبات بلاده هي أولاً ضمانات بعدم تكرار الحرب، وثانياً إغلاق القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة.



أمّا الطلب الثالث فهو دفع العدوان تعويضات إلى إيران، والرابع هو إنهاء الحروب في جميع جبهات المنطقة.



وأضاف المسؤول أنّ الطلب الإيراني الخامس، هو فرض نظام قانوني جديد لمضيق هرمز، والطلب السادس هو محاكمة عناصر وسائل الإعلام المعادية لإيران وتسليمهم إليها.



كما أشار المسؤول الإيراني إلى أنّ "ما تنفذه إيران حالياً في حربها الدفاعية هو خطة أعدتها منذ أشهر عدة"، وإلى أنّ طهران تنفذ هذه الخطة "مرحلة بمرحلة وبصبر استراتيجي كبير".



"إيران تفرض سيطرتها الكاملة على أجواء العدو"

ولفت المسؤول إلى أنّ "إيران باتت تحكم سيطرتها بالكامل على أجواء العدو بعد تدميرها البنى التحتية الجوية الدفاعية له"، مشدداً على أنّه "مع هذه السيطرة العسكرية الإيرانية التي تحققت، لا ترى إيران أفقاً لوقف قريب لإطلاق النار.



كذلك، أكّد أن طهران تعتزم "مواصلة سياسة معاقبة المعتدي، حتى توجيه درس تاريخي للعدوان الأميركي الصهيوني وللرئيس الأميركي دونالد ترامب".