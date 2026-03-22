زامير يحذر: عواصم أوروبية تحت تهديد الصواريخ الإيرانية
22 March 2026
30 secs ago
source: سكاي نيوز عربية
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أمس السبت، إن الهجوم الإيراني الذي استهدف القاعدة الأميركية البريطانية في دييغو غارسيا يؤكد أن عواصم أوروبية مثل برلين باتت في مرمى الصواريخ الإيرانية.
وأضاف زامير أن "إيران أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات على مرحلتين، يصل مداه إلى 4 آلاف كيلومتر، باتجاه هدف أميركي في جزيرة دييغو غارسيا".
وتابع محذرا: "هذه الصواريخ ليست موجهة ضد إسرائيل، بل إن مداها يصل إلى عواصم أوروبا، فبرلين وباريس وروما جميعها تقع تحت التهديد المباشر".
Just in
07 :44
الطيران الحربي المعادي اغار فجرا باتجاه بلدتي الصوانة والسلطانية
07 :39
القناة 12 الإسرائيلية: نحو 135 جريحا في هجومين صاروخيين إيرانيين على مدينتي عراد وديمونة (سكاي نيوز عربية)
07 :34
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صواريخ من إيران إلى منطقة الوسط
07 :31
"إسرائيل" تقر: الجيش يواجه صعوبة بتحديد مواقع صواريخ حزب الله (الديار) تتمة
07 :22
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في أفيفيم بالقطاع الأوسط للحدود مع لبنان إثر تسلل مسيرة معادية
07 :18
النهار: "الحزب" ضاعف وتيرة إطلاق الصواريخ تتمة
Just in
-
07 :44
الطيران الحربي المعادي اغار فجرا باتجاه بلدتي الصوانة والسلطانية
-
07 :39
القناة 12 الإسرائيلية: نحو 135 جريحا في هجومين صاروخيين إيرانيين على مدينتي عراد وديمونة (سكاي نيوز عربية)
-
07 :34
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صواريخ من إيران إلى منطقة الوسط
-
07 :31
"إسرائيل" تقر: الجيش يواجه صعوبة بتحديد مواقع صواريخ حزب الله (الديار) تتمة
-
07 :22
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في أفيفيم بالقطاع الأوسط للحدود مع لبنان إثر تسلل مسيرة معادية
-
07 :18
النهار: "الحزب" ضاعف وتيرة إطلاق الصواريخ تتمة
All news
- Filter
-
