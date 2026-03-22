قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أمس السبت، إن الهجوم الإيراني الذي استهدف القاعدة الأميركية البريطانية في دييغو غارسيا يؤكد أن عواصم أوروبية مثل برلين باتت في مرمى الصواريخ الإيرانية.





وأضاف زامير أن "إيران أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات على مرحلتين، يصل مداه إلى 4 آلاف كيلومتر، باتجاه هدف أميركي في جزيرة دييغو غارسيا".



وتابع محذرا: "هذه الصواريخ ليست موجهة ضد إسرائيل، بل إن مداها يصل إلى عواصم أوروبا، فبرلين وباريس وروما جميعها تقع تحت التهديد المباشر".

