أعلنت السعودية، الأحد، رصد إطلاق ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه الرياض.



وصرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه منطقة الرياض.



ووفق المتحدث فقد تم اعتراض أحد الصواريخ، فيما سقط الصاروخان الآخران في منطقة غير مأهولة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.



وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت منذ فجر الأحد اعتراض وتدمير عدد من المسيّرات الإيرانية في المنطقة الشرقية.