الموجة 73 للحرس الثوري الايراني: انهيار الدفاعات الجوية للاحتلال... واستهداف مراكز عسكرية إسرائيلية
22 March 2026
source: الميادين
أكّدت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في إيران، اليوم الأحد، تعرض مناطق في جنوب وشمال الأراضي المحتلة الفلسطينية لضربات قاسية في الموجة 73 من عمليات "وعد صادق 4".
وأوضحت العلاقات العامة في الحرس أنّه تم "استهداف المنشآت العسكرية والمراكز الأمنية في عراد، ديمونا، إيلات، بئر السبع وكريات غات"، لافتةً إلى أنّ "استهداف هذه المنشآت يأتي بعد انهيار نظام الدفاع الجوي الصهيوني، وقواعد علي السالم، ومنهاد، والظفرة التابعة للجيش الأميركي".
كما ذكرت أنّ "التقارير الميدانية أظهرت تسجيل أكثر من 200 قتيل وجريح في الساعات الأولى للهجوم".
وأشار حرس الثورة إلى أنّ "السلطات الأمنية الصهيونية زادت من ضغوطها على الصحافيين والشهود العيان لتعتيم التدمير والإبلاغ عن الخسائر".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق، بسقوط 8 قتلى و100 إصابة، في حصيلة أولية لسقوط صاروخ إيراني في عراد، جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلّة.
كذلك، تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن إصابة العشرات، بعد إصابة عدة مواقع في مدينة "ديمونا"، جنوبي الأراضي المحتلة، بصواريخ إيرانية.
