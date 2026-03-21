بالفيديو - لحظة سقوط صاروخ ايراني على مبنى في ديمونا وتدميره
21 March 2026
2 mins ago
source: tayyar.org
BREAKING: Footage of an Iranian ballistic missile slamming into the ground in the southern Israeli city of Dimona— Faytuks News (@Faytuks) March 21, 2026
Reports of a building collapse and multiple casualties pic.twitter.com/0SWKDPGWHs
Just in
19 :25
تجدد القصف المدفعي على الخيام
19 :20
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق الإنذار المبكر عقب رصد صواريخ إيرانية على ديمونا للمرة الثانية
19 :18
الإعلام الاسرائيلي: سقوط صواريخ في 12 نقطة في ديمونا
19 :16
«القناة 12» الاسرائيلية: ارتفاع عدد الجرحى في ديمونا إلى 20
19 :03
اعلام اسرائيلي: سقوط 3 إصابات في ديمونا بعد إصابة مبنى من 3 طوابق بصاروخ ايراني
18 :58
العربية: إصابة مبنى في ديمونا إثر ضربة إيرانية
ترامب: ندرس إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران تدريجيا مع اقتراب تحقيق أهداف الحرب
أميركا تصدر إعفاء من العقوبات لمدة 30 يومًا لبيع نفط إيرانيّ
عراقجي: لا وقف لإطلاق النار دون ضمانات… وإيران منفتحة على الحلول الشاملة
هجوم إيراني على قاعدة دييغو غارسيا بعد سماح بريطانيا باستخدام قواعدها
ترامب عن سماح بريطانيا باستخدام قواعدها ضد إيران: كان عليها التحرك بشكل أسرع
الحرس الثوري عن الموجة 68 : الصواريخ متعددة الرؤوس من نوع "خرمشهر 4" و"قدر" استهدفت 25 موقعا في حيفا وتل أبيب
اليكم العرض الذي قدمته موسكو حول ايران ورفضته واشنطن!
ايران تعلق على مزاعم استهداف الحرس الثوري للحي اليهودي في مدينة القدس
جماعة تسمي نفسها "فصيل الزلزال" تنشر مشاهد قالت إنها لإضرام النار في مصنع لشركة أسلحة إسرائيلية في التشيك
نيجيريا: ضربات جوية ضد معاقل «داعش» والقضاء على عشرات الإرهابيين
عميلان سابقان في "إف بي آي" في دعوى قضائية: تم فصلنا بسبب تحقيقات ترامب
رئيسة فنزويلا بالوكالة تجري تعديلاً شاملاً في القيادة العليا للجيش
هيغسيث لنجله: الأميركيون الذين قُتلوا في الحرب الإيرانية «ماتوا من أجلك»
غابارد: أهداف أميركا في إيران تختلف عن أهداف إسرائيل
ابنة زعيم كوريا الشمالية تظهر مع أبيها خلال تفقّد لقاعدة تدريبية في بيونغ يانغ
إسرائيل تكثف ضرباتها وتستهدف البنية التحتية في طهران
إعلام أمريكي: وحدة مارينز أمريكية تنشر بالمنطقة خلال أيام
إيران تتوعد مجددا
«واشنطن بوست»: رصد مسيرات فوق قاعدة أميركية يقيم بها وزيرا الخارجية والدفاع
إسرائيل: أضرار "بالغة" لثلاث طائرات بمطار بن جوريون جراء قصف إيراني
التقرير اليومي للعدوان: هذا ما بلغه عدد الشهداء
21 March 2026
ترامب: ندرس إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران تدريجيا مع اقتراب تحقيق أهداف الحرب
21 March 2026
ما حقيقة ارتفاع منسوب المياه أمام مطار بيروت؟
21 March 2026
حملة مبتكرة لـ ألفا: الأم كقيمة أمان في زمن المآسي!
21 March 2026
Bassil to Al-Ghad TV: We want all Lebanese to remain on their land, and we support a just peace that restores land and rights
21 March 2026
بعد غارات إسرائيليّة... بلدات جنوبية بلا كهرباء!
21 March 2026
قسطنطين عن "الأمّ يلّي فقدت زوج أو خيّ أو إبن أو بيت": صارت هيي خط الدفاع
21 March 2026
البستاني: كلام قماطي مرفوض... ولم أحذف تغريدة الرد على أدرعي
21 March 2026
إتّصالات وردت إلى سكان بلدات جنوبيّة... هذا ما طلبه الجيش الإسرائيليّ!
21 March 2026
عن الإمتحانات الرسميّة... ماذا كشفت وزيرة التربيّة؟
21 March 2026