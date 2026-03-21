أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تدرس إنهاء عملياتها العسكرية ضد إيران بشكل تدريجي، بحسب "روسيا اليوم".

وأشار ترامب إلى اقتراب تحقيق الأهداف المعلنة، وذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.

وقال ترامب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن بلاده "تقترب كثيرا من تحقيق أهدافها"، مضيفاً أنها تفكر في إنهاء جهودها العسكرية في الشرق الأوسط تدريجيا، على أن تتولى دول أخرى مراقبة مضيق هرمز.

وأوضح أن الولايات المتحدة قد تقدم الدعم لتلك الدول عند الحاجة، لكنه أشار إلى أن هذا الدور قد لا يكون ضروريا "بمجرد زوال التهديد الإيراني".

