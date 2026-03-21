ترامب: ندرس إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران تدريجيا مع اقتراب تحقيق أهداف الحرب
21 March 2026
15 mins ago
source: tayyar.org
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تدرس إنهاء عملياتها العسكرية ضد إيران بشكل تدريجي، بحسب "روسيا اليوم".
وأشار ترامب إلى اقتراب تحقيق الأهداف المعلنة، وذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.
وقال ترامب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن بلاده "تقترب كثيرا من تحقيق أهدافها"، مضيفاً أنها تفكر في إنهاء جهودها العسكرية في الشرق الأوسط تدريجيا، على أن تتولى دول أخرى مراقبة مضيق هرمز.
وأوضح أن الولايات المتحدة قد تقدم الدعم لتلك الدول عند الحاجة، لكنه أشار إلى أن هذا الدور قد لا يكون ضروريا "بمجرد زوال التهديد الإيراني".
Just in
19 :25
تجدد القصف المدفعي على الخيام
19 :20
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق الإنذار المبكر عقب رصد صواريخ إيرانية على ديمونا للمرة الثانية
19 :18
الإعلام الاسرائيلي: سقوط صواريخ في 12 نقطة في ديمونا
19 :16
«القناة 12» الاسرائيلية: ارتفاع عدد الجرحى في ديمونا إلى 20
19 :09
بالفيديو - لحظة سقوط صاروخ ايراني على مبنى في ديمونا وتدميره تتمة
19 :03
اعلام اسرائيلي: سقوط 3 إصابات في ديمونا بعد إصابة مبنى من 3 طوابق بصاروخ ايراني
بالفيديو - لحظة سقوط صاروخ ايراني على مبنى في ديمونا وتدميره
