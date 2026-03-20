حزب الله:

-استهدفنا تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي جنوب مارون الراس بسرب من المسيّرات الانقضاضية عند الساعة 14:00

-استهدفنا مستوطنة نهاريا بصلية صاروخية عند الساعة 17:30 اليوم ضمن التحذير المسبق