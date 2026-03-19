روسيا اليوم: تتعرض إسرائيل حاليا لهجوم صاروخي جديد بعد سلسلة هجمات في ساعات مساء الأربعاء حيث تعرضت مناطق واسعة من إيلات في الجنوب إلى الوسط وتل أبيب والمركز وصولا إلى الجليل والشمال.



وأفادت مصادر أمنية إسرائيلية برصد إطلاق صواريخ قبل قليل من إيران باتجاه وسط إسرائيل تحمل رؤوسا عنقودية، مع توجيه تحذيرات عاجلة للإسرائيليين بضرورة الاحتماء.



ودوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة شملت تل أبيب ومحيطها، إضافة إلى ريشون لتسيون وبتاح تكفا ورأس العين، إلى جانب عشرات البلدات في مناطق دان والشارون واليركون وغيلات في الجنوب.



ووفق التحذيرات، مُنح السكان ما بين دقيقة إلى دقيقة ونصف للاحتماء، في ظل اتساع نطاق الإنذارات ليشمل مناطق حضرية ومراكز سكانية كثيفة. ويأتي ذلك في سياق تصعيد متواصل، حيث أُبلغ عن ضربات في جنوب لبنان بالتزامن مع التطورات.



وأُبلغت مراكز الطوارئ الطوارئ الإسرائيلية عن تلقيها بلاغات عن سقوط جرحى نتيجة سقوط مقذوفات ورؤوس متفجرة في منطقة الكريوت.



ويأتي هذا التطور بعد من هجوم صاروخي آخر استهدف وسط إسرائيل، حيث أُصيب عدد من الإسرائيليين إثر سقوط قذائف عنقودية وشظايا في مدينة بيتاح تكفا شرق تل أبيب.



وأفادت طواقم الإسعاف الإسرائيلية بأنه تم نقل المصابين إلى مستشفى بيلينسون لتلقي العلاج، فيما استُدعيت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى تسعة مواقع في مناطق دان والوسطى والقدس والضفة الغربية عقب بلاغات عن سقوط أسلحة أو شظايا على مبانٍ سكنية ومناطق مفتوحة.



كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شقة سكنية في مدينة رامات غان تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة سقوط شظايا داخل إحدى الغرف وتدمير محتوياتها بالكامل.



وتزامن ذلك مع دوي صافرات الإنذار في تل أبيب ومحيطها وسماع انفجارات في القدس، بينما أعلن التلفزيون الإيراني بدء موجة جديدة من إطلاق الصواريخ، في وقت قال فيه الجيش الإسرائيلي إنه يجري عمليات تمشيط وإنقاذ في مواقع السقوط.