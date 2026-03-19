سكاي نيوز عربية: أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، تنفيذ غارات جوية على شمال إيران للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي، في تصعيد جديد يوسّع نطاق العمليات العسكرية داخل الأراضي الإيرانية.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن سلاح الجو بدأ، "بناء على معلومات استخباراتية مشتركة"، استهداف مواقع في شمال إيران ضمن عملية أطلق عليها اسم "زئير الأسد".



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الضربات استهدفت سفناً تابعة للبحرية الإيرانية في مدينة بندر أنزلي الساحلية المطلة على بحر قزوين.