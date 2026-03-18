قطر تستنكر الاستهداف الإيراني لمدينة رأس لفان الصناعية
-
18 March 2026
-
12 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
أعربت دولة قطر عن استنكارها الشديد للاستهداف الإيراني الذي استهدف مدينة رأس لفان الصناعية، وتسبب في حرائق نتجت عنها أضرار جسيمة في المنشأة. وتعدّ هذا الاعتداء تصعيدا خطرا وانتهاكا صارخا لسيادة الدولة وتهديدا مباشرا لأمنها الوطني واستقرار المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية أن "دولة قطر، وعلى رغم نأيها بنفسها عن هذه الحرب منذ بدايتها، وحرصها على عدم الانخراط في أي تصعيد، إلا أن الجانب الإيراني يصرّ على استهدافها واستهداف دول الجوار، في نهج غير مسؤول يقوّض الأمن الإقليمي ويهدد السلم الدولي".
وشددت الوزارة على أن "دولة قطر دعت مراراً إلى ضرورة عدم استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة، بما في ذلك في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حفاظاً على مقدرات شعوب المنطقة وصوناً للأمن والسلم الدوليين، إلا أن الجانب الإيراني يواصل سياساته التصعيدية التي تدفع بالمنطقة نحو الهاوية، وتزج بدول ليست طرفاً في هذه الأزمة في دائرة الصراع".
وأكد الوزارة أن هذا الاعتداء "يشكّل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2817)"، مجددةً دعوتها مجلس الأمن إلى "تحمّل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطرة وردع مرتكبيها".
وجددت التأكيد أن قطر تحتفظ بحقها في الرد، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يكفله القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس، مشددة على أنها "لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".
-
Just in
-
22 :46
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا للمرة الأولى أهدافا في شمال إيران
-
22 :33
الجديد: غارة على أطراف زلايا في البقاع الغربي وغارة على نهر يحمر
-
22 :31
الخارجية القطرية: إعلان الملحقين العسكري والأمني بسفارة إيران والعاملين في الملحقيتين أشخاصا غير مرغوب فيهم
-
22 :29
"الحزب": استهدفنا بقذائف مدفعية تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في تلة العويضة ببلدة العديسة الحدودية
-
22 :19
الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وقف عملياتها في لبنان
-
22 :15
وزارة الداخلية الكويتية: إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف منشآت حيوية في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EXCLUSIVE
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
18 March 2026
-
-
-
-
18 March 2026
-
-
-
-
18 March 2026
-
-
-
-
18 March 2026
-
EXCLUSIVE
-
-
-
18 March 2026
-
-
-
-
18 March 2026
-
-
-
-
18 March 2026
-
-
-
-
18 March 2026
-
-
-
-
18 March 2026
-
-
-
-
18 March 2026