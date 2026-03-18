أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، مقتل وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب في الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، منددا بـ"الاغتيال الجبان".



ولم يذكر بيزشكيان في منشور عبر حسابه على "اكس"، الجهة التي نفذت الهجوم، لكن وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن في وقت سابق "القضاء" على خطيب.



وقال بيزشكيان: "إن الاغتيال الجبان للزملاء الأعزاء إسماعيل خطيب وعلي لاريجاني وعزيز ناصر زاده، مع عدد من أفراد أسرهم ومرافقيهم، أدخلنا في حزن"، في إشارة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ووزير الدفاع اللذين قُتلا مؤخرا.