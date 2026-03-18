الرئيس الإيراني يؤكد مقتل وزير الاستخبارات
18 March 2026
25 secs ago
source: tayyar.org
أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، مقتل وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب في الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، منددا بـ"الاغتيال الجبان".
ولم يذكر بيزشكيان في منشور عبر حسابه على "اكس"، الجهة التي نفذت الهجوم، لكن وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن في وقت سابق "القضاء" على خطيب.
وقال بيزشكيان: "إن الاغتيال الجبان للزملاء الأعزاء إسماعيل خطيب وعلي لاريجاني وعزيز ناصر زاده، مع عدد من أفراد أسرهم ومرافقيهم، أدخلنا في حزن"، في إشارة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ووزير الدفاع اللذين قُتلا مؤخرا.
Just in
18 :03
حجار بزيارة ميدانية إلى بلدتي القليعة ومرجعيون تتمة
17 :57
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة شمال إسرائيل إثر هجوم صاروخي من إيران
17 :56
وزارة الصحة تنشر أعداد الشهداء والجرحى منذ بداية العدوان تتمة
17 :52
الديوان الملكي السعودي: المحكمة العليا تقرر غداً المكمل لرمضان والعيد بعد غد الجمعة
17 :49
غارة إسرائيلية تستهدف جسر قعقعية الجسر تتمة
17 :48
"الحزب": استهدفنا تجمعاً لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا بصلية صاروخية
