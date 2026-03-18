وزارة الدفاع الإماراتية: تتعامل الدفاعات الجوية حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
18 March 2026
28 secs ago
source: tayyar.org
05 :48
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 18 آذار 2026 تتمة
05 :37
محاولات التقدم الإسرائيلي تتعثر (الأخبار) تتمة
05 :32
حزب الله: استهداف تجمعات لجيش العدو بالصليات الصاروخية والمسيّرات الانقضاضية (وطنية) تتمة
05 :23
وزارة الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
05 :20
الدفاع المدني الإسرائيلي: تضرر مبان وسيارات في منطقة حولون وسط إسرائيل إثر سقوط رؤوس متفجرة منشطرة من الصواريخ الايرانية
05 :17
«حرّاس كسروان»... عودة إلى نغمة الأمن الذاتي (الأخبار) تتمة
هجوم بمسيرات يستهدف السفارة الأميركية في بغداد
قنابل خارقة.. ضربات أميركية تستهدف صواريخ إيرانية قرب هرمز
الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل هجوم عنيف استهدف إسرائيل: "انتقاما للاريجاني ومرافقيه"
إعلام إسرائيلي: قتيلان وأضرار كبيرة بمحطة قطار "سييدور" بـ"تل أبيب" جراء صواريخ إيران
مجلس الأمن القومي الإيراني: إستشهاد لاريجاني مع ابنه!
ماكرون: فرنسا غير مستعدة للمشاركة في تأمين مضيق هرمز في الظرف الراهن
خاص - سيناريو “نموذج صربيا” يلوح في الأفق الإيراني؟
ترامب عن ستارمر: قلت له إننا لا نريد حاملات طائراته
نتنياهو تعليقاً على اغتيال كبار المسؤولين في إيران: "مناوباتهم في الحرس الثوري قصيرة جداً"
في حدث نادر... ملك إسبانيا يعترف بانتهاكات بلاده خلال الحقبة الاستعمارية
ترامب للناتو: نحميكم 40 عاما وترفضون مساعدتنا في مضيق هرمز
عواصف عاتية تتسبب في تأخير أو إلغاء أكثر من 10 آلاف رحلة جوية في أميركا
فرنسا: اليمين المتطرف واليسار المتشدد يتحكمان في الانتخابات المحلية
ترامب: سننهي الحرب قريبا ولا اعرف مع من يمكن التفاوض في إيران... قاسم سليماني كان جنرالا بارعا
الإمارات: حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر استهداف بمسيّرات
الخسائر البشرية المعلَنة لواشنطن وتل أبيب مع دخول الحرب أسبوعها الثالث
مجتبى خامنئي... في موسكو بعد إصابة بليغة؟
وفد من LACD يشارك في اللقاء الترحيبي بالقنصل شربل نصار في لوس أنجلوس
داخل "حفرة" تل أبيب.. كيف تدير "إسرائيل" الحرب من ملاجئ سرية؟
رغم ضغوط ترامب.. حلفاء يرفضون إرسال سفن إلى مضيق هرمز والهند تراهن على الحوار
«مواقف الرياض»... تحول ذكي يرفع القيمة الاقتصادية للعاصمة
18 March 2026
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 18 آذار 2026
18 March 2026
محاولات التقدم الإسرائيلي تتعثر
18 March 2026
حزب الله: استهداف تجمعات لجيش العدو بالصليات الصاروخية والمسيّرات الانقضاضية
18 March 2026
«حرّاس كسروان»... عودة إلى نغمة الأمن الذاتي
18 March 2026
ارتفاع ملحوظ في الأسعار
18 March 2026
ماذا يحدث لجسمك عند تناول شاي الماتشا بانتظام؟
18 March 2026
-
هجوم بمسيرات يستهدف السفارة الأميركية في بغداد
18 March 2026
-
6 شهداء على الأقل وإصابة 24 في الغارات الإسرائيلية على وسط بيروت
18 March 2026
-
الدولار الأميركي يرتفع بوصفه ملاذاً آمناً بفعل توترات الشرق الأوسط
18 March 2026