شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن "فرنسا غير مستعدة للانخراط في عمليات لتأمين مضيق هرمز في الظرف الراهن" مع تواصل القصف، مشيرا إلى إمكان مواكبة السفن في هذا الممر الإستراتيجي عندما يصبح الوضع أكثر هدوءا".



وقال ماكرون في مستهل اجتماع لمجلس الدفاع في قصر الإليزيه، رافضا طلبا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "لسنا طرفا في النزاع، وبالتالي لن تشارك فرنسا أبدا في عمليات فتح أو تحرير مضيق هرمز في الظرف الراهن".



وأضاف: "في المقابل، نحن مقتنعون بأنه عندما تصبح الأوضاع أكثر هدوءا (...) أي عندما تتوقف ذروة القصف، فنحن مستعدون، مع دول أخرى، لتحمّل مسؤولية نظام مواكبة"، مشددا على أن "ذلك يفترض أيضا إجراء نقاشات، لا سيما مع إيران".