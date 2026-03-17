ماكرون: فرنسا غير مستعدة للمشاركة في تأمين مضيق هرمز في الظرف الراهن
17 March 2026
46 secs ago
source: tayyar.org
شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن "فرنسا غير مستعدة للانخراط في عمليات لتأمين مضيق هرمز في الظرف الراهن" مع تواصل القصف، مشيرا إلى إمكان مواكبة السفن في هذا الممر الإستراتيجي عندما يصبح الوضع أكثر هدوءا".
وقال ماكرون في مستهل اجتماع لمجلس الدفاع في قصر الإليزيه، رافضا طلبا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "لسنا طرفا في النزاع، وبالتالي لن تشارك فرنسا أبدا في عمليات فتح أو تحرير مضيق هرمز في الظرف الراهن".
وأضاف: "في المقابل، نحن مقتنعون بأنه عندما تصبح الأوضاع أكثر هدوءا (...) أي عندما تتوقف ذروة القصف، فنحن مستعدون، مع دول أخرى، لتحمّل مسؤولية نظام مواكبة"، مشددا على أن "ذلك يفترض أيضا إجراء نقاشات، لا سيما مع إيران".
Just in
19 :13
رسالة من قاسم إلى عناصر "الحزب"... إليكم ما جاء فيها! تتمة
19 :00
الوكالة الوطنية: استهداف جديدة مرجعيون بقذيفتين ومنزل في القليعة
19 :00
الرئيس عون عزى وزير الدفاع وقائد الجيش باستشهاد العسكريين في الجنوب تتمة
18 :55
رويترز عن مصادر أمنية: مسيّرة مفخخة استهدفت السفارة الأميركية في بغداد وسماع دوي انفجار في محيطها
18 :45
الميادين: سماع دوي انفجارات في محيط السفارة الأميركية في بغداد
18 :31
"القناة 12" الإسرائيلية: إطلاق نحو 20 صاروخًا من لبنان باتجاه كريات شمونة
