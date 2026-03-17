بعد إعلان وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الثلاثاء، مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وقائد قوات «الباسيج» غلام رضا سليماني، اعتبرت مصادر أميركية أن الحرب الفعلية قد بدأت بالفعل، مشيرةً إلى أن ما ينتظر إيران يشبه “نموذج صربيا”، في إشارة إلى سيناريو تفكك وضغوط عسكرية وسياسية متسارعة قد تقود إلى سقوط النظام خلال فترة زمنية لا تتجاوز تسعين يوماً، وفق تقديرات تلك المصادر.

وترى هذه الأوساط أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيداً غير مسبوق، يتجاوز حدود الضربات التي تحصل اليوم، ليطال البنية الداخلية للجمهورية الإسلامية سياسياً واقتصادياً وأمنياً، في محاولة لإحداث تغيير جذري في موازين القوى داخل البلاد.

وفي السياق نفسه، لفتت المصادر إلى أن مضيق هرمز مرشح لإعادة الفتح قريباً أمام الملاحة الدولية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أسواق الطاقة العالمية، مع توقعات بانخفاض أسعار النفط وتراجع الضغوط على الاقتصاد العالمي.

غير أن هذه التقديرات تبقى رهناً بتطورات الميدان، إذ إن مسار التصعيد لا يزال مفتوحاً على احتمالات متعددة، قد تعجّل في تحقق هذه السيناريوهات أو تعيد خلط الأوراق بشكل كامل.