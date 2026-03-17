خاص - سيناريو “نموذج صربيا” يلوح في الأفق الإيراني؟
17 March 2026
2 mins ago
source: tayyar.org
بعد إعلان وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الثلاثاء، مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وقائد قوات «الباسيج» غلام رضا سليماني، اعتبرت مصادر أميركية أن الحرب الفعلية قد بدأت بالفعل، مشيرةً إلى أن ما ينتظر إيران يشبه “نموذج صربيا”، في إشارة إلى سيناريو تفكك وضغوط عسكرية وسياسية متسارعة قد تقود إلى سقوط النظام خلال فترة زمنية لا تتجاوز تسعين يوماً، وفق تقديرات تلك المصادر.
وترى هذه الأوساط أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيداً غير مسبوق، يتجاوز حدود الضربات التي تحصل اليوم، ليطال البنية الداخلية للجمهورية الإسلامية سياسياً واقتصادياً وأمنياً، في محاولة لإحداث تغيير جذري في موازين القوى داخل البلاد.
وفي السياق نفسه، لفتت المصادر إلى أن مضيق هرمز مرشح لإعادة الفتح قريباً أمام الملاحة الدولية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أسواق الطاقة العالمية، مع توقعات بانخفاض أسعار النفط وتراجع الضغوط على الاقتصاد العالمي.
غير أن هذه التقديرات تبقى رهناً بتطورات الميدان، إذ إن مسار التصعيد لا يزال مفتوحاً على احتمالات متعددة، قد تعجّل في تحقق هذه السيناريوهات أو تعيد خلط الأوراق بشكل كامل.
Just in
17 :46
ماكرون: فرنسا غير مستعدة للمشاركة في تأمين مضيق هرمز في الظرف الراهن تتمة
17 :44
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها
17 :37
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا منصات لإطلاق الصواريخ تابعة لحزب الله في 3 مناطق مختلفة في لبنان
17 :31
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية استهدفت غرفة داخل بستان يقيم فيها سوريون في منطقة الزهراني - قضاء صيدا
17 :29
ترامب: لم نعد "بحاجة" أو نرغب في مساعدة دول حلف الأطلسي
17 :20
كاتس: ما حققناه في إيران يُعادل عشرات السنين من الأمن
Just in
17 :46
ماكرون: فرنسا غير مستعدة للمشاركة في تأمين مضيق هرمز في الظرف الراهن تتمة
17 :44
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها
17 :37
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا منصات لإطلاق الصواريخ تابعة لحزب الله في 3 مناطق مختلفة في لبنان
17 :31
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية استهدفت غرفة داخل بستان يقيم فيها سوريون في منطقة الزهراني - قضاء صيدا
17 :29
ترامب: لم نعد "بحاجة" أو نرغب في مساعدة دول حلف الأطلسي
17 :20
كاتس: ما حققناه في إيران يُعادل عشرات السنين من الأمن
17 March 2026
