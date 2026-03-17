سكاي نيوز عربية: أعلنت الإمارات، الثلاثاء، نشوب حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية ناجم عن استهداف بطائرات مسيرة.



وقال المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في منشور على حسابه في "إكس": "أكدت الجهات المختصة في إمارة الفجيرة نشوب حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية ناجم عن استهداف بطائرات مسيرة، دون وقوع أي إصابات".