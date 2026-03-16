يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تشكيل تحالف من الدول لإعادة فتح مضيق هرمز، على أمل الإعلان عنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحسب ما أفادت به 4 مصادر لموقع أكسيوس.



وفي منشور على منصة "تروث سوشال"، السبت، قال ترامب إن الولايات المتحدة وعددًا من الدول الأخرى سترسل سفنًا حربية لإعادة فتح خطوط الملاحة التجارية، داعيا الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة إلى المساعدة.



وفي تصريح أدلى به، الأحد، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، قال ترامب إنه "يطالب" دول حلف شمال الأطلسي وغيرها من الدول المستوردة للنفط، بما في ذلك الصين، بمساعدة الولايات المتحدة في تأمين المضيق.