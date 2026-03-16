اتصالات مكثفة.. ترامب يسعى للإعلان عن "تحالف هرمز"
16 March 2026
29 secs ago
source: tayyar.org
يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تشكيل تحالف من الدول لإعادة فتح مضيق هرمز، على أمل الإعلان عنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحسب ما أفادت به 4 مصادر لموقع أكسيوس.
وفي منشور على منصة "تروث سوشال"، السبت، قال ترامب إن الولايات المتحدة وعددًا من الدول الأخرى سترسل سفنًا حربية لإعادة فتح خطوط الملاحة التجارية، داعيا الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة إلى المساعدة.
وفي تصريح أدلى به، الأحد، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، قال ترامب إنه "يطالب" دول حلف شمال الأطلسي وغيرها من الدول المستوردة للنفط، بما في ذلك الصين، بمساعدة الولايات المتحدة في تأمين المضيق.
Just in
09 :35
وكالة "مهر" عن رئيس السلطة القضائية الإيرانية: يجب مصادرة ممتلكات المتعاونين مع إسرائيل في الخارج والداخل
09 :30
قصة الذهاب إلى التفاوض: من بيروت إلى نيقوسيا وباريس (المدن) تتمة
09 :29
شروط إسرائيل لما بعد الحرب: منطقة عازلة ومكتب تمثيلي (المدن) تتمة
09 :24
الخارجية الصينية: نتواصل مع جميع الأطراف بشأن الوضع الراهن بعد طلب ترامب المساعدة في مضيق هرمز
09 :12
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: نعمل على إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا
09 :00
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة شقرا في الجنوب
Just in
09 :35
وكالة "مهر" عن رئيس السلطة القضائية الإيرانية: يجب مصادرة ممتلكات المتعاونين مع إسرائيل في الخارج والداخل
09 :30
قصة الذهاب إلى التفاوض: من بيروت إلى نيقوسيا وباريس (المدن) تتمة
09 :29
شروط إسرائيل لما بعد الحرب: منطقة عازلة ومكتب تمثيلي (المدن) تتمة
09 :24
الخارجية الصينية: نتواصل مع جميع الأطراف بشأن الوضع الراهن بعد طلب ترامب المساعدة في مضيق هرمز
09 :12
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: نعمل على إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا
09 :00
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة شقرا في الجنوب
