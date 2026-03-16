قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحافيين الذين يرافقونه على متن طائرة الرئاسة مساء الأحد: "إننا نتحدث مع كوبا، لكننا سنتعامل مع إيران قبلها".



وكان الرئيس الكوبي ميجيل دياز- كانيل قد أكد إجراء محادثات مع ترامب يوم الجمعة الماضي.



وقال ترامب إن أنصاره في جنوبي فلوريدا متحمسون لرؤية تغيير بعد عقود من العداء، في إشارة إلى الجالية الكوبية في جنوبي الولاية.



ويتحدث ترامب عن الجزيرة منذ يناير (كانون الثاني)، عندما أطاحت الولايات المتحدة بالرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو ونقلته إلى الولايات المتحدة ليواجه تهم مخدرات.



وكانت فنزويلا تدعم كوبا مالياً منذ أمد طويل قبل ذلك.



وأضاف ترامب: "أعتقد أننا سنعقد اتفاقاً قريباً للغاية أو سنقوم بما يتعين علينا فعله".

