توعد الحرس الثوري الإيراني الأحد بـ"مطاردة" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و"قتله"، مع دخول الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة يومها السادس عشر.



وقال الحرس على موقعه الإلكتروني إنه "إذا كان هذا المجرم قاتل الأطفال على قيد الحياة، فسنستمر بالعمل على مطاردته وقتله بكل قوة".