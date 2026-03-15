روسيا اليوم: تتعرض إسرائيل لهجوم صاروخي إيراني واسع فجر اليوم الأحد شمل عددا من الأهداف في الوسط والشمال، حيث دوت أصوات الانفجارات في جميع المناطق.



وشنت إيران فجر اليوم هجوما صاروخيا كبيرا على عدد من المواقع، مستهدفة مناطق عدة في تل أبيب والوسط، بحسب تقارير إعلامية ومصادر ميدانية.



ودوت صافرات الإنذار في مستوطنة أفيفيم بالجليل الأعلى، ومناطق مثل ريشون لتسيون، شمال الضفة الغربية وحتى الأغوار الشمالية.



وتأكد وقوع إصابات مباشرة وحدوث أكثر من أربع انفجارات كبيرة، مع اندلاع حرائق في تل أبيب وبني براك والرملة.



وفرض الجيش الإسرائيلي رقابة مشددة على مواقع سقوط الصواريخ، فيما خرجت فرق نجمة داوود الحمراء لمعاينة المناطق المتضررة والتأكد من وقوع شظايا إضافية.



وتسود حالة من الذعر والخوف بين الإسرائيليين، مع انتشار التقارير عن أضرار مادية وخسائر محتملة.



ووفق المصادر، شمل الهجوم صواريخ ثقيلة تصل حمولتها إلى حوالي 2 طن من المتفجرات، ما يعكس تصعيدا كبيرا في القدرة الإيرانية على استهداف العمق الإسرائيلي.



وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية ببدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية "باتجاه أهداف إسرائيلية في فلسطين المحتلة".



وذكرت مصادر محلية أن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة شمالا، شملت بيت شان وأم الفحم ومنطقة عميق هماعيون، إضافة إلى مناطق جلبوع والضفة الغربية ومناطق مناشيه ومجدو.



كما تحدثت التقارير عن سماع دوي انفجارات في أجواء جنين.



ويأتي ذلك بعد نحو ساعة من هجوم صاروخي إيراني سابق، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت رصد إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل.



وأرسلت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية توجيهات احترازية مباشرة إلى الهواتف المحمولة في المناطق المستهدفة، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا متواصلا على خلفية الحرب الدائرة بين إيران والتحالف الأميركي-الإسرائيلي، والتي دخلت أسبوعها الثالث.



وأشارت الجبهة الداخلية إلى أن صفارات الإنذار دوت كذلك في مناطق واسعة بوسط إسرائيل ومستوطنات في الضفة الغربية.



كما دوت صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب وبئر السبع وأشدود، فيما اندلع حريق في اللد نتيجة سقوط صاروخ انشطاري.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ في نيس تسيونا، حيث هرعت فرق الإنقاذ إلى الموقع.