هجوم صاروخي إيراني مكثف على إسرائيل فجر الأحد وسط حالة ذعر واسعة
-
15 March 2026
-
10 secs ago
-
-
source: روسيا اليوم
-
روسيا اليوم: تتعرض إسرائيل لهجوم صاروخي إيراني واسع فجر اليوم الأحد شمل عددا من الأهداف في الوسط والشمال، حيث دوت أصوات الانفجارات في جميع المناطق.
وشنت إيران فجر اليوم هجوما صاروخيا كبيرا على عدد من المواقع، مستهدفة مناطق عدة في تل أبيب والوسط، بحسب تقارير إعلامية ومصادر ميدانية.
ودوت صافرات الإنذار في مستوطنة أفيفيم بالجليل الأعلى، ومناطق مثل ريشون لتسيون، شمال الضفة الغربية وحتى الأغوار الشمالية.
وتأكد وقوع إصابات مباشرة وحدوث أكثر من أربع انفجارات كبيرة، مع اندلاع حرائق في تل أبيب وبني براك والرملة.
وفرض الجيش الإسرائيلي رقابة مشددة على مواقع سقوط الصواريخ، فيما خرجت فرق نجمة داوود الحمراء لمعاينة المناطق المتضررة والتأكد من وقوع شظايا إضافية.
وتسود حالة من الذعر والخوف بين الإسرائيليين، مع انتشار التقارير عن أضرار مادية وخسائر محتملة.
ووفق المصادر، شمل الهجوم صواريخ ثقيلة تصل حمولتها إلى حوالي 2 طن من المتفجرات، ما يعكس تصعيدا كبيرا في القدرة الإيرانية على استهداف العمق الإسرائيلي.
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية ببدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية "باتجاه أهداف إسرائيلية في فلسطين المحتلة".
وذكرت مصادر محلية أن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة شمالا، شملت بيت شان وأم الفحم ومنطقة عميق هماعيون، إضافة إلى مناطق جلبوع والضفة الغربية ومناطق مناشيه ومجدو.
كما تحدثت التقارير عن سماع دوي انفجارات في أجواء جنين.
ويأتي ذلك بعد نحو ساعة من هجوم صاروخي إيراني سابق، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت رصد إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل.
وأرسلت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية توجيهات احترازية مباشرة إلى الهواتف المحمولة في المناطق المستهدفة، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا متواصلا على خلفية الحرب الدائرة بين إيران والتحالف الأميركي-الإسرائيلي، والتي دخلت أسبوعها الثالث.
وأشارت الجبهة الداخلية إلى أن صفارات الإنذار دوت كذلك في مناطق واسعة بوسط إسرائيل ومستوطنات في الضفة الغربية.
كما دوت صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب وبئر السبع وأشدود، فيما اندلع حريق في اللد نتيجة سقوط صاروخ انشطاري.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ في نيس تسيونا، حيث هرعت فرق الإنقاذ إلى الموقع.
-
Just in
-
06 :07
الدفاعات الإماراتية تتصدى لصواريخ ومسيرات قادمة من إيران
-
06 :05
إعلام إسرائيلي: سقوط صواريخ في محيط رحوفوت جنوب “تل أبيب”
-
06 :02
عناوين الصحف ليوم الأحد 15 آذار 2026 تتمة
-
05 :55
إعلام إسرائيلي: أنباء عن سقوط صواريخ في منطقة “تل أبيب”
-
05 :47
إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في مناطق الوسط
-
05 :45
الجيش الأميركي يحدد هوية 6 جنود قتلوا في العراق (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
ترامب: دمرنا معظم جزيرة خرج وقد نشن ضربات جديدة
-
فرنسا مستعدة لتسهيل واستضافة محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل
-
بعد استهداف قاعدة فرنسية في العراق… اتصال بين ماكرون والسوداني
-
عن الحرب على لبنان.. سيناتور أميركي: لا يمكن التواطؤ في حروب نتنياهو
-
كوريا الشمالية أطلقت نحو عشرة صواريخ بالستية
-
ترامب: نفّذنا واحدة من أقوى الغارات في الشرق الأوسط...
-
«إف بي آي» يحقق في إطلاق نار بجامعة في فرجينيا بوصفه «عملاً إرهابياً»
-
إدارة ترمب تنتقد «سي إن إن» بعد بث جزء من بيان مرشد إيران الجديد
-
مسؤولون إسرائيليون: هاجمنا إيران من دون خطة واقعية لتغيير النظام
-
كيف أنفق هيغسيث 93 مليار دولار في شهر؟
-
مقتل مهاجم بعد اقتحامه كنيسا يهودياً في ميشيغان الأميركية بشاحنة
-
شرطة بريطانيا تستخدم نهر التايمز فاصلاً بين مظاهرات مناصرة ومناهضة لإيران
-
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب وسط تركيا
-
ترامب: ترقّبوا ما سيحدث..!
-
سكاي نيوز عربية: أميركا.. مقتل شخص اقتحم كنيسا يهوديا في ميشيغين بشاحنة
-
سكاي نيوز عربية: صحيفة: أميركا استهلكت مخزون "سنوات" من الذخائر في حرب إيران
-
الاستخبارات الأمريكية: النظام الإيراني لا يزال متماسكا ولا مؤشرات على انهيار وشيك
-
الميادين: المقاومة العراقية تسقط طائرة "KC-135" أميركية غربي العراق ومقتل طاقمها... والقيادة المركزية الأميركية تعترف
-
نشرة أمنية أمريكية حذرت من احتمال تنفيذ إيران هجمات في كاليفورنيا
-
النرويج تعتقل 3 مشتبهين بتفجير السفارة الأميركية
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
عناوين الصحف ليوم الأحد 15 آذار 2026
-
-
-
-
الجيش الأميركي يحدد هوية 6 جنود قتلوا في العراق
-
-
-
15 March 2026
-
غارات إسرائيلية مكثفة على لبنان و"حزب الله" يرد بقصف الشمال
-
-
-
15 March 2026
-
مصدر عسكري لبناني يؤكد لـ «الأنباء» عدم قطع طريق الخردلي بالكامل
-
-
-
15 March 2026
-
لبنان وإسرائيل يقتربان من التفاوض المباشر... بري لـ«الشرق الأوسط»: إيجابيتي رهن وقف النار وعودة النازحين
-
-
-
15 March 2026
-
إعلام إسرائيلي: صواريخ إيران تضرب قلب "البلاد"... انفجارات وحرائق في "تل أبيب"
-
-
-
15 March 2026
-
ترامب: دمرنا معظم جزيرة خرج وقد نشن ضربات جديدة
-
-
-
15 March 2026
-
الخارجية الفرنسية: لا خطة لوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله
-
-
-
14 March 2026
-
سلسلة استهدافات جديدة لـ"حزب الله" واشتباكات مباشرة مع قوات معادية في الخيام
-
-
-
14 March 2026
-
جورج عطالله: كأن مآسينا تستنسخ بعضها
-
-
14 March 2026