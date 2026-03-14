أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه بناءً على توجيهاته، "نفذت القيادة المركزية للولايات المتحدة واحدة من أقوى الغارات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط، حيث تم تدمير كل هدف عسكري بشكل كامل في جوهرة إيران، جزيرة خرج".



وقال: "إن أسلحتنا هي الأقوى والأكثر تطوراً التي عرفها العالم على الإطلاق، لكن، ولأسباب تتعلق باللياقة، اخترت عدم تدمير البنية التحتية النفطية في الجزيرة. ومع ذلك، إذا قامت إيران، أو أي جهة أخرى، بأي عمل يعرقل المرور الحر والآمن للسفن عبر مضيق هرمز، فسأعيد النظر فوراً في هذا القرار".



وأضاف: "خلال ولايتي الأولى، وكذلك حالياً، قمت بإعادة بناء جيشنا ليصبح القوة الأكثر فتكاً وقوة وفعالية، وبفارق كبير، في أي مكان في العالم. إيران لا تملك أي قدرة على الدفاع عن أي هدف نريد مهاجمته؛ لا يوجد ما يمكنها فعله حيال ذلك".



وشدّد ترامب على أنّ "إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً، ولن تكون لديها القدرة على تهديد الولايات المتحدة الأميركية أو الشرق الأوسط أو، في هذا الشأن، العالم".



وختم: "إن الجيش الإيراني، وكل من يتورط مع هذا النظام الإرهابي، سيكون من الحكمة أن يلقوا أسلحتهم وأن يحافظوا على ما تبقى من بلدهم، وهو ليس بالكثير".