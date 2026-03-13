ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، وسط تركيا، وفق ما أفادت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد".



وأوضحت الوكالة أن مركز الزلزال وقع في مدينة نيكسار بمحافظة توكات، على عمق 6.4 كيلومترات، عند الساعة 03:35 صباحاً.



وأكدت أن الهزة شعر بها سكان عدة محافظات، مشيرة إلى أنه "لم ترد أي تطورات سلبية" حتى الآن.



ورغم ذلك، شوهد عدد من السكان ينتظرون في سياراتهم أو في الشوارع رغم البرد، خشية العودة إلى منازلهم، بحسب ما نقلته قناة "خبر ترك" الإخبارية.



وتقع تركيا على خطوط صدع رئيسية، ما يجعلها عرضة للزلازل بشكل متكرر.



ففي عام 2023، أدى زلزال بلغت قوته 7.9 درجات إلى مقتل أكثر من 53 ألف شخص في تركيا، وتدمير أو إتلاف مئات الآلاف من المباني في 11 محافظة جنوبية وجنوب شرقية، فيما قُتل نحو 6 آلاف شخص في شمال سوريا المجاورة.