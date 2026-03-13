الميادين: المقاومة العراقية تسقط طائرة تزوّد بالوقود أميركية من طراز "KC-135" في غرب العراق ومقتل طاقمها.



أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، منتصف ليل الخميس -الجمعة، إسقاطها "طائرةً من نوع KC-135 تابعةً للاحتلال الأميركي غرب العراق، بالسلاح المناسب".



وأضافت أن الاستهداف جاء دفاعاً عن سيادة العراق وأجوائه المُستباحة من قبل طيران الأميركي.



وكان المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني، أعلن في وقت سابق أنّ أنظمة الدفاع الجوي استهدفت طائرة تزوّد بالوقود أميركية غربي العراق، ما أدى إلى إسقاطها ومقتل جميع أفراد طاقمها.



ونقل التلفزيون الإيراني عن مقر خاتم الأنبياء تأكيده أن عملية استهداف الطائرة الأميركية نفذت من قبل المقاومة العراقية.





شبكة " سي أن أن" الأميركية نقلت عن مسؤول أميركي قوله إن ما لا يقل عن 5 من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة KC-135 الأميركية عندما "سقطت".



القيادة المركزية الأميركية تعترف بـ"سقوط" الطائرة وتزعم أنه "حادث"

وكانت القيادة المركزية الأميركية قد اعترفت، الخميس، أنّه تجري عملية إنقاذ بعد "فقدان" طائرة عسكرية للتزود بالوقود من طراز KC-135 في المجال الجوي في العراق، خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.



وزعمت، أن طائرتين شاركتا في الحادث، إذ "سقطت إحداهما في غرب العراق، بينما هبطت الأخرى بسلام".





وزعمت أيضاً أنّ "الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو نيران صديقة".



وعلى عكس الرواية الأميركية قالت شبكة "سي بي أس نيوز" إن الطائرة الأميركية الثانية التي هبطت في "تل أبيب" تضررت أيضاً.



ونقلت الشبكة عن مصدر استخباراتي عراقي تأكيده أن الطائرة الأولى سقطت بالقرب من مدينة طريبيل عند الحدود العراقية الأردنية.



وفي السياق، ذكرت الشبكة أن هناك رحلة إخلاء طبي عسكرية أميركية أخرى جرت أمس، حيث انطلقت من السعودية إلى قاعدة أميركية في ألمانيا وعلى متنها نحو 19 جريحاً من أفراد الخدمة بينهم جنديان أُصيبا عندما انفجرت مسيرة بجوار مركبتهم.



إعلام إسرائيلي: الطائرة التي تحطمت تُقدَّر قيمتها بنحو 200 مليون دولار

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطائرة الأميركية التي تحطمت في العراق تُقدَّر قيمتها بنحو 200 مليون دولار، فيما ذكر مراسل صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أنّ الطائرة الثانية هبطت في مطار "بن غوريون" في وقتٍ سابق من هذا المساء.