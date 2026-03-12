يدفعها من ماله الخاص.. "هدية غريبة" من ترامب تثير التساؤلات
-
12 March 2026
-
12 secs ago
-
-
source: Skynews
-
باتت الأحذية الجلدية الرسمية واحدة من أكثر رموز المكانة رواجاً داخل أوساط مؤيدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما اعتاد الأخير تقديمها كهدايا إلى رؤساء وكالات اتحادية، ومشرعين، ومستشارين في البيت الأبيض، إضافة إلى ضيوف كبار.
وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن ترامب يسأل خلال اجتماعات الحكومة: "هل حصلت على الحذاء؟"، فيما ظهر بعض من تلقوا الهدية وهم يرتدونها داخل المكتب البيضاوي.
وخلال مأدبة غداء في يناير، قطع ترامب الحديث فجأة ليتحدث عن أحذيته الجديدة "المذهلة"، قبل أن يقدم للإعلامي تاكر كارلسون زوجاً من الأحذية البنية ذات التصميم الكلاسيكي.
وقالت مسؤولة في البيت الأبيض: "كل الرجال لديهم هذه الأحذية"، بينما علّق آخر مازحاً: "الأمر مضحك لأن الجميع يخشون عدم ارتدائها". ويبدو أن ترامب يتابع الأمر بنفسه.
علامة مفضلة لدى ترامب
أُعجب ترامب بأحذية فلورشيم (Florsheim)، وهي علامة أميركية تجمع بين الراحة والطابع الكلاسيكي منذ أكثر من قرن، كما أن أسعارها تعد معتدلة نسبياً، إذ يبلغ سعر كثير من موديلاتها نحو 145 دولاراً.
وأفاد التقرير بأن ترامب أصبح يخمّن مقاسات أحذية الأشخاص أمامهم، ثم يطلب من أحد مساعديه تسجيل المقاس، وبعد نحو أسبوع تصل إلى البيت الأبيض علبة بنية تحمل علامة فلورشيم.
وفي بعض الأحيان، يوقع ترامب على العلبة أو يرفق معها بطاقة شكر، بحسب أشخاص مطلعين على هذا التقليد.
من تلقوا الأحذية
الرئيس الأميركي (79 عاماً)، والمعروف ببدلاته الفاخرة وربطات عنقه الحمراء الطويلة واهتمامه الشديد بالمظهر، بدأ في أواخر العام الماضي البحث عن حذاء أكثر راحة بعد يوم عمل طويل، قبل أن يستقر على فلورشيم.
وبعد إعجابه بها، بدأ يوزعها على من حوله. وأكد البيت الأبيض أن ترامب يدفع ثمن هذه الأحذية من ماله الخاص.
ومن بين الذين حصلوا على هذه الأحذية:
نائب الرئيس جيه دي فانس.
وزير الخارجية ماركو روبيو.
وزير النقل شون دافي.
وزير الدفاع بيت هيغسيث.
وزير التجارة هوارد لوتنيك.
مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ.
نائب رئيس الموظفين جيمس بلير.
الإعلامي شون هانيتي.
والسناتور ليندسي غراهام.
ارتداؤها أمام ترامب
يحرص كثير ممن تلقوا الأحذية على ارتدائها في حضور ترامب، وإن كان بعضهم يفعل ذلك على مضض.
وذكر التقرير أن أحد وزراء الحكومة تذمّر من اضطراره إلى وضع أحذيته الفاخرة من لويس فويتون جانباً.
ورسمياً، لم يؤكد البيت الأبيض أن فلورشيم هي العلامة التي يفضلها ترامب، لكن أحد الذين تلقوا الحذاء قال إن الرئيس كان يحتفظ بكومة من هذه العلب في أحد المكاتب.
وكانت إحدى العلب تحمل اسم "سكوت"، في إشارة إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت.
-
Just in
-
09 :24
طنوس: بيان "الضباط الوطنيين: يستحضر سوابق انقسام الجيش تتمة
-
09 :23
حسن خليل عن "القائد العاقل": إرفعوا أيديكم عن الجيش اللبناني! تتمة
-
09 :17
فارس سعيد: المطلوب الإلتفاف الوطني حول الجيش تتمة
-
09 :14
مضيق هرمز قد يتحول لمنطقة خطرة جدا (العربية) تتمة
-
09 :08
معركة تغيير المعادلات: من المواجهة المحدودة إلى الحرب الكبرى (المدن) تتمة
-
09 :06
باريس عاجزة عن تحقيق اختراق في الملف اللبناني (الشرق الأوسط) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
كم بلغت تكلفة الأسبوع الأول من الحرب مع إيران؟
-
فصائل عراقية توجه تحذيراً للشرع من التحرك في اتجاه لبنان!
-
ماكرون: لا تأكيدات بشأن زرع إيران ألغاما بحرية في مضيق هرمز
-
ظهر في مقطع فيديو "للحزب"... من هو الجندي الإسرائيلي المصاب؟
-
ترامب: "لم يتبق شيء يذكر" لاستهدافه في إيران
-
اعتقال مواطن روسي خطط لهجمات مسيرات على طائرات عسكرية
-
"المطر الأسود" في طهران.. ظاهرة صحية خطيرة
-
إصابة ما يصل إلى 150 جنديا أمريكيا حتى الآن في الحرب مع إيران
-
مقتل 6 في حريق بحافلة سويسرية بعد إضرام أحد الركاب النار في نفسه
-
عثرت على إبستين ميتاً في زنزانته.. حارسة السجن تلقت أموالاً غامضة
-
إدارة ترمب: كلفة أول يومين للحرب على إيران 5.6 مليار دولار
-
كندا.. إطلاق نار على القنصلية الأميركية في تورونتو ولا أنباء عن إصابات
-
بعد أنباء إصابته… نجل بزشكيان يكشف ما جرى مع مجتبى خامنئي
-
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل ترصد اختراقاً إيرانياً لكاميرات المراقبة
-
مسؤولون بالبنتاغون: الجيش الإيراني يعدّل تكتيكاته
-
الميادين: حرس الثورة أطلق الموجة 37 من "وعد صادق 4" الأعنف منذ بدء الحرب
-
ويتكوف: دمرنا مراكز التخصيب الرئيسية في ثلاث منشآت بإيران
-
واشنطن بوست: مسيّرة أصابت مركزاً لوجستياً رئيسياً للدبلوماسيين الأميركيين في العراق
-
سكاي نيوز عربية: واشنطن تكشف عدد الأهداف التي ضربتها في إيران منذ بدء الحرب
-
رويترز: البحرية الأميركية تبلغ قطاع الشحن تعذّر مرافقة السفن إلى مضيق هرمز حالياً
-
-
Just in
-
09 :24
طنوس: بيان "الضباط الوطنيين: يستحضر سوابق انقسام الجيش تتمة
-
09 :23
حسن خليل عن "القائد العاقل": إرفعوا أيديكم عن الجيش اللبناني! تتمة
-
09 :17
فارس سعيد: المطلوب الإلتفاف الوطني حول الجيش تتمة
-
09 :14
مضيق هرمز قد يتحول لمنطقة خطرة جدا (العربية) تتمة
-
09 :08
معركة تغيير المعادلات: من المواجهة المحدودة إلى الحرب الكبرى (المدن) تتمة
-
09 :06
باريس عاجزة عن تحقيق اختراق في الملف اللبناني (الشرق الأوسط) تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
العراق يُعلن إنقاذ طاقم ناقلة نفط أجنبية “تعرّضت لهجوم” في المياه الإقليمية
-
-
12 March 2026
-
طنوس: بيان "الضباط الوطنيين: يستحضر سوابق انقسام الجيش
-
-
-
12 March 2026
-
حسن خليل عن "القائد العاقل": إرفعوا أيديكم عن الجيش اللبناني!
-
-
-
12 March 2026
-
فارس سعيد: المطلوب الإلتفاف الوطني حول الجيش
-
-
-
12 March 2026
-
خبراء يحددون أسوأ أوقات اليوم لتناول الوجبات السكرية
-
-
12 March 2026
-
مضيق هرمز قد يتحول لمنطقة خطرة جدا
-
-
-
12 March 2026
-
أسعار النفط تعاود الارتفاع فوق 100 دولار مع تصاعد التوترات
-
-
12 March 2026
-
معركة تغيير المعادلات: من المواجهة المحدودة إلى الحرب الكبرى
-
-
-
12 March 2026
-
باريس عاجزة عن تحقيق اختراق في الملف اللبناني
-
-
-
12 March 2026
-
تراجع أسعار الذهب
-
-
12 March 2026